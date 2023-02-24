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Общество24 февраля 2023 10:15

Губернатор Белгородской области попал в больницу

У Вячеслава Гладкова диагностировали пищевое отравление
Ярослав ИВАНОВ
Вячеслав Гладков, фото Правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков, фото Правительства Белгородской области

Вячеслава Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением, сообщила служба 112. Угрозы жизни губернатора Белгородской области нет.

По оценкам медиков, его состояние - средней степени тяжести. Ближайшие несколько дней Вячеслав Гладков будет находиться под наблюдением врачей.

Вячеслав Гладков руководит Белгородской области с сентября 2021 года. До этого назначения он был заместителем губернатора Севастополя, а также зампредом правительства Ставропольского края.

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