Губернатор Белгородской области попал в больницу

Вячеслав Гладков, фото Правительства Белгородской области

Вячеслава Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением, сообщила служба 112. Угрозы жизни губернатора Белгородской области нет.

По оценкам медиков, его состояние - средней степени тяжести. Ближайшие несколько дней Вячеслав Гладков будет находиться под наблюдением врачей.

Вячеслав Гладков руководит Белгородской области с сентября 2021 года. До этого назначения он был заместителем губернатора Севастополя, а также зампредом правительства Ставропольского края.