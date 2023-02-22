Более 1,5 тысяч жителей г. Нововоронежа приняли участие в экологической акции, организованной при поддержке Нововоронежской АЭС

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Акцию «ЭкоДень уставших батареек» при поддержке Нововоронежской АЭС организовали и провели администрация и городская Дума г. Нововоронежа совместно с Воронежским областным отделением Всероссийского общества охраны природы, Воронежским региональным отделением Российского экологического общества, ООО «Национальная экологическая компания» (г. Ярославль) и Советом ветеранов города и НВАЭС, а также общеобразовательными учреждениями города.

Неравнодушные к окружающей среде жители города передали около 3 тысяч батареек на переработку в Национальную экологическую компанию (г. Ярославль), обладающую публичной офертой и лицензией на обращение с отходами I-II класса опасности. Всего в акции приняли участие более 1,5 тысяч человек, в том числе школьники и студенты, для которых Ольга Романова организовала мастермайнд по ответственному отношению к окружающей среде.

«Совсем недавно вице-спикер Государственной Думы РФ Алексей Гордеев заявил о важности повышения экологической культуры населения. Проведение в городе атомщиков акции «ЭкоДень уставших батареек» с таким большим количеством разных участников является ярким примером практического решения данной задачи и свидетельствует о явной заинтересованности жителей в сохранении окружающей среды. Нам здесь жить и работать!», – сказал заместитель директора НВАЭС Олег Уразов.

Примечательно то, что общественный контроль проведения экологической акции осуществляли два общественных инспектора Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, один из которых – эксперт-руководитель группы организации профподготовки к конкурсам профмастерства УТП НВАЭС, председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ольга Романова.

«Акция пrоведена в целях формирования экологической этики у населения Воронежской области и призвана напомнить нам, какую роль в нашей жизни играют сегодня батареи и аккумуляторы. Смартфоны, наручные часы, будильники, светильники, портативные колонки, ноутбуки, роботы-пылесосы, фонарики – этот список можно продолжать долго. Но несмотря на то, что батарейки – наши большие помощники, они имеют свойство вырабатывать свой ресурс, становясь опасными отходами. Одна батарейка загрязняет вредными компонентами 400л воды и 20 квадратных метров почвы. В составе использованных батареек могут содержаться свинец, кадмий, ртуть, никель, цинк, щёлочи и другие опасные для человека и окружающей среды вещества», – прокомментировала эксперт-руководитель группы организации профподготовки к конкурсам профмастерства УТП НВАЭС, председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, общественный инспектор ЦЧМУ Росприроднадзора Ольга Романова.

Помимо обеспечения экологически безопасного производства, атомная станция проводит активную политику в области устойчивого развития. Об этом говорят достижения Нововоронежской АЭС в таких конкурсах, как национальный трек международной премии #МыВместе, национальная премия Медиагруппы «Комсомольская правда», отраслевой конкурс в области корпоративной социальности ответственности и волонтерства имени А.П. Александрова, в которых НВ АЭС участвовала с собственными проектами эколого-социальной направленности. Также атомная станция приняла активное участие в проекте «Зеленый регион», в рамках которого восстанавливаются зеленые насаждения Воронежской области.

Сейчас в России активно ведётся работа по утилизации и переработке отходов, сохранению лесов и водоемов, снижению выбросов в атмосферу, развитию экологического туризма и экологического воспитания. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой деятельности.

Справка:

18 февраля отмечается День батарейки. В этот день в 1745 году родился итальянский учёный-физик Алессандро Вольта. Частью его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, названным Вольтовым столбом. Это изобретение стало прообразом современных батарей.

В Ярославле открыто крупнейшее в России предприятие по переработке батареек – Национальная экологическая компания. За смену там могут переработать до трёх тонн источников тока, а за год – две тысячи тонн.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС