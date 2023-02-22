Последние новости Воронежа на 22 февраля 2023 года: мошенничество полицейских, проверка сирен и объяснение огромных сумм в квитанциях

Ранее возмущенные горожане создали петицию и потребовали закрыть «Квадру» из-за бешеного роста цен. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Компания «Квадра» объяснила воронежцам огромные суммы в квитанциях. Причинами повышенного расчета стали холодный январь и индексация тарифов. Ранее возмущенные горожане создали петицию и потребовали закрыть «Квадру» из-за бешеного роста цен. Ее подписали уже тысячи человек. Организация предложила каждому клиенту сделать детальный разбор квитанции. А в городском управлении ЖКХ открыли специальный телефон: +7 (473) 228-30-47. По нему нужно звонить, если не удалось связаться с ресурсоснабжающей организацией. Здесь можно получить ответ на вопросы по начислениям платы за отопление и горячую воду.

Двое воронежских полицейских попали под уголовное дело за крупное мошенничество. По данным следствия, летом 2022-го 26-летний и 41-летний оперативники регионального ГУ МВД предложили подозреваемому в краже смягчить ему срок. И пообещали более благоприятные условия в СИЗО. За это вор перевел «оборотням в погонах» 940 тысяч рублей. Сотрудники Следственного комитета на основании материалов, предоставленных работниками ФСБ, возбудили уголовное дело. Одного полицейского арестовали, другого отпустили под подписку о невыезде. Обоим грозит до шести лет лишения свободы.

Воронежский облздрав опубликовал график работы медорганизаций на длинные февральские выходные. Так, 24 и 25 числа поликлиники будут работать по графику субботы, 23 и 26 февраля - выходные дни. Стационары города и области функционируют в обычном круглосуточном режиме, как и скорая помощь. С острой зубной болью взрослые могут обратиться в стоматполиклинику №4. Если заболел ребенок - в детскую стоматологическую поликлинику №2. Областное патологоанатомическое бюро будет работать 23 и 25 февраля с 8 до 14 часов, бюро судебно-медицинской экспертизы - 24 и 26 февраля с 8 до 13 часов.

22 февраля запретят остановку машин и их парковку на части проспекта Революции в Воронеже. Ограничения введут с 7.00 до 14.00 на участке от дома № 23 до дома № 29 и от дома № 22 до дома № 30. Кроме того, с 8.00 до 11.30 перекроют движение на участке улицы Кольцовской: со стороны памятника И.Д. Черняховскому. А с 10.00 до 17.00 - по Театральному проезду (в районе театра оперы и балета). Также будет запрещена парковка в Театральном проезде и по улице Пушкинской (в районе пересечения с Плехановской). Ограничение продлится до пяти часов вечера.

Тревожные сирены прозвучат на Нововоронежской АЭС 28 февраля. Как сообщили в администрации города, на вторник запланировано проведение противоаварийной тренировки. Сирены прозвучат с 9:00 до 14:00. Кроме того, 1 марта оповещение «Внимание всем!» прозвучит в самом Нововоронеже с 10:40 до 10:43. После чего на минуту остановится телевещание, а на экранах появится надпись «Техническая проверка».