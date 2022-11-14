Ректор академии спорта и депутат Александр Сысоев рассказал о сборе средств для мобилизованных в Воронеже

фото: Воронежская городская Дума

В нашем регионе активно проводятся акции помощи мобилизованным и людям, проживающим на освобожденных территориях. Подключились к этому и высшие учебные заведения. Так, силами Воронежской государственной академии спорта было собрано свыше 180 тысяч рублей. Средства перечислили на приобретение необходимых продуктов, вещей и техники. Инициатором сбора гумпомощи выступил депутат горДумы, ректор вуза Александр Сысоев. Об этом рассказали в думской пресс-службе.

ВНЕСЛИ И СВОЮ ЛЕПТУ

В акции по сбору средств поучаствовал сам парламентарий, а также его поддержали сотрудники академии спорта. Ей дали старт в вузе летом. И к началу осени все желающие смогли перечислить добровольные пожертвования. Средства были направлены по назначению – на помощь воронежским бойцам, а также мирным жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. А коллектив ВГАС уведомили, что средства получены и на них приобретают самое важное - продукты, вещи на зиму и технику. К слову, это не первое инициативное решение Александра Сысоева по сбору гумпомощи для участников СВО и беженцев. Ранее депутат городской Думы поддержал проведение в вузе и другого благотворительного мероприятия по сбору вещей.

- Считаю не всегда уместным афишировать благотворительные акции. В этих же двух участвует большое количество людей и хотелось бы выразить им признательность и искреннюю надежду, что мы вместе своими действиями внесли свою лепту в нужное дело. Моя функция как организатора не столь важна, как важен итог. Президент призвал навести порядок в обеспечении армии, чем успешно занимается сейчас новый Главком в зоне спецоперации, - подчеркнул Александр Сысоев.

ПОМОЩЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЙДЕТ ДО АДРЕСАТОВ

Также парламентарий рассказал, что является членом неформального воронежского объединения под названием «Клуб 50». Его участники - руководители предприятий и организаций региона, как действующие, так и находящиеся в отставке. Клуб был создан сугубо для реализации гражданских инициатив и меценатства, никакую политическую или коммерческую деятельность он не осуществляет. Участники объединения также запустили адресный сбор средств, на которые закупили продуктовые товары, медикаменты и снаряжение. Все это было направлено бойцам конкретного подразделения.

- Помогать фронту и пострадавшим от военных действий мирным жителям - наша гражданская позиция. В «Клубе 50» собрались почетные граждане города - истинные патриоты Воронежской области. Инициировали ряд наших товарищей: генерал-лейтенант ФСБ и руководитель большой строительной компании, так что уверены, в том, что помощь дойдет до адресатов, - заключил Александр Сысоев.

Ирина Шабанова