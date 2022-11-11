Все зависит от нас самих! – стартовал 12-й межрегиональный форум по недвижимости в Черноземье

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Организатором события традиционно выступает ассоциация «Гильдия Риэлторов Черноземья» (ГРЧ) при поддержке ведущих банков и застройщиков региона.

По словам президента ассоциации «ГРЧ» Галины Пановой, в этом году впечатляет охват и география участников. Впервые форум собрал более 1000 представителей рынка недвижимости из 17-ти регионов России. Их объединяет желание расти, развиваться, повышать профессиональные компетенции. Именно на эти запросы были нацелены организаторы мероприятия при подготовке насыщенной деловой программы, которая включает в себя различные мастер-классы, тренинги, конференции, дискуссии, круглые столы и т.д. В этом году на площадке форума можно пройти экспресс-аттестацию и получить профессиональную квалификацию специалиста по недвижимости – агента и брокера.

Форум начался с пленарного заседания, в котором приняли участие представители органов государственной власти, крупнейших строительных компаний, ведущих банков, агентств недвижимости и других организаций, связанных с рынком недвижимости.

От Союза строителей Воронежской области участников форума приветствовал председатель организации Владимир Астанин. В своем обращении он подчеркнул, что сегодня есть острейшая необходимость в диалоге, объединении, взаимодействии всех участников рынка.

– Только за последний год рынок пережил несколько потрясений – в связи со спецоперацией, с процентными ставками, с колебаниями курсов, с частичной мобилизацией – все это сказывается на нас. Профессионально качественно помогать рынку недвижимости выживать в этих условиях могут только риэлторы, – отметил В. Астанин. – Рынку необходимы стабильность, спокойствие, предсказуемость. В сложные времена мы объединяемся, чтобы находить пути решения. И это вселяет уверенность!

Генеральный директор ДСК Андрей Соболев в своем выступлении отметил, что в настоящее время застройщик реализует 14 проектов комплексной застройки во всех районах Воронежа и ближайшем пригороде. В прошлом году застройщики группы компаний ввели в строй 365 тыс. кв. м (20 жилых домов и 2 детских сада на 600 мест). Такие серьезные результаты позволили комбинату укрепить позиции в общероссийском рейтинге. По итогам прошлого года по объему ввода жилья воронежский ДСК занял 1 место в регионе и вошел в ТОП-15 РФ, заняв 15 место из 1 356 застройщиков России.

Гендиректор компании рассказал, что застройщик работает в трех основных направлениях. Это освоение новых площадок, среди них ЖК «Яблоневые сады», «Ласточкино», «Лазурный», «Черемушки». Одним из первых в Воронеже ДСК начал развитие застроенных территорий, включая переселение ветхого и аварийного жилого фонда (жилые комплексы «Крымский квартал» и «Ленинградский квартал»). Третье направление предполагает вовлечение в оборот земель бывших промышленных площадок - это, так называемые, проекты реновации (ЖК «Современник», «Европейский», «Квартал мечты»), которые преобразят центральную часть столицы Черноземья.

Более подробная информация о жилых комплексах ДСК представлена на стенде компании, расположенном в выставочной зоне.

По отзывам участников, уровень форума от года к году только растет, и его по праву можно назвать значимым событием в сфере недвижимости на территории Центрально-Черноземного экономического региона.