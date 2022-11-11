Выходные в Воронеже: 60 кукол, спектакль-сейшн, стихи молодых поэтов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СТИХИ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ

13 ноября в библиотеке имени Никитина в рамках культурного проекта «Воронежская литературная осень-2022» пройдет литературно-музыкальный вечер «Друзей моих прекрасные черты». В нем примут участие поэты и публицисты Савелий Кострикин, Надежда Третьякова, Сергей Рыбкин, Павел Пономарев, Дарья Гузеева, Василий Нацентов, Ирина Ким, Владимир Межевитин.

- На встрече молодые поэты представят свои стихи, Владимир Межевитин прочитает сочинения воронежских классиков, Ирина Ким исполнит песни на стихи Касьян, Рыбкина, Нацентова. Участники встречи обсудят роль литературы в современной культуре, - сообщили в «Никитинке».

Литературно-музыкальный вечер «Друзей моих прекрасные черты» пройдет 13 ноября в 15.00 в корпусе библиотеки по адресу: ул. Орджоникидзе, 36, 2-й этаж. Вход свободный, 12+

ВСТРЕЧА С АРТИСТОМ

12 ноября в 14.00 в библиотеке имени Никитина в рамках проекта «Седьмой ряд» пройдет встреча с Романом Слатвинским. Артист служит в Кольцовском четверть века! За это время он исполнил более 50 ролей. Слатвинский пришел в труппу после окончания актерского факультета Воронежского института искусств, где его руководителем курса был худрук театра Анатолий Иванов. Уже за одну из первых своих значительных ролей - Акима Акимыча Юсова в «Доходном месте» Островского - молодой актер получил областную театральную премию в номинации «Лучший дебют сезона». Профессиональное становление Слатвинского отметили в спектаклях «Вечно живые» по пьесе Розова, «Ревизор» Гоголя, «Лев зимой» Голдмена, «Банкрот» Островского, «Утиная охота» Вампилова. За роль Оргона в «Тартюфе» Мольера в 2013-м артист стал лауреатом международного фестиваля «Липецкие театральные встречи». В 2017 году Роман Слатвинский удостоен премии «Браво» за создание спектакля «Только этот день», как автор и режиссер.

В марте 2022 года Роману Слатвинскому присвоили звание «Заслуженный артист Воронежской области». На сегодняшний момент в его репертуаре роли в спектаклях «Метель» Сигарева, «Вишневый сад» Чехова, «Тиль» Горина, «Маскарад» Лермонтова, «Счастливый номер» Жан-Мари Шевре, «Бумажный солдатик» Окуджавы, «Пьеса без названия» Чехова, «Король Лир» Шекспира, «Ночь перед Рождеством» Гоголя.

У зрителей будет возможность пообщаться с героем проекта. Встреча с Романом Слатвинским состоится в зале фонотеки музыкально-нотного отдела «Никитинки» по адресу: ул. Орджоникидзе, 36, 3 этаж. Вход свободный. 6+

Роман Слатвинский Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛИ

В драмтеатре 11 ноября комедия Эдуардо Де Филииппо "Итальянский брак" (16+). 12 ноября в 15.00 спектакль "Чук и Гек" по Аркадию Гайдару (6+), а в 18.00 спектакль "История одного преступления" (18+). 13 ноября в 18.00 «Чайка» по пьесе Антона Чехова (12+).

Итальянский брак Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В театре оперы и балета 13 ноября в 12.00 и 18.00 опера Глеба Седельникова по Платонову «Родина электричества» (16+).

13 ноября в Доме архитектора пройдет актерский «сейшн» - документальные монологи артистов об актерской жизни, талантах, упущенных возможностях и многом другом. Актеры воронежских театров объединились и создали спектакль «Тамара Владимировна, а где брать энергию?» в поддержку Никитинского - собранные средства пойдут на нужды труппы. Ведь осенью открыли сезон все воронежские театры кроме Никитинского. Труппа пока обживает новый «дом», занимаясь ремонтом помещения.

- На время ремонта мы вынуждены сделать почти полную остановку. Но как лучше рассказать о театре и о том, что он продолжает работать даже без своей площадки? Конечно через людей, которые и есть театр. Через актеров. Кто эти люди, которые создают театр? Чем они дышат? Зачем им нужен театр? Команда из 10 актеров воронежских театров сделала проект, в котором каждый из участников дал интервью одному из коллег. Это разговор от первого лица, в котором каждый из артистов расскажет, почему актерская профессия - это круто, - сообщили в Никитинском театре.

Получилось 10 историй с трогательными и живыми историями артистов, в которых они раскроются как личности, как люди, занимающиеся искусством. В спектакле участвуют Камиль Тукаев, Тамара Цыганова, Вячеслав Гардер, Мария Щербакова, Борис Алексеев, Марина Демьяненко, Андрей Клочков, Андрей Лунев, Мария Конотоп, Александра Сабаева.

Начало в 14.00, 16+

КОНЦЕРТЫ

11 и 12 ноября в филармонии музыканты Воронежского академического симфонического оркестра сыграют программу, в которой прозвучат Концерт для скрипки с оркестром Чайковского и Симфония №15 Шостаковича. Солирует скрипачка Яна Мирошникова. В пятницу в 19.00, в субботу в 18.00 (12+).

А 13 ноября в 13.00 в филармонии в рамках абонемента №3 «Фасолька и Додошка приглашают в мир Музыки и Сказок» приглашают на программу музыкально-литературного лектория по мотивам сказок братьев Гримм. Прозвучит музыка Брамса, Вагнера, Дюка, Малера. В программе принимают участие артисты Наталья Камардина, Елена Бородина, Карина Броян, Артур Гурьев. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Дворцовом комплексе Ольденбургских 12 и 13 ноября в 14.00 музыкальная программа «Осеннее настроение». «Куранда квартет» (Ксения Ролдугина (скрипка), Геннадий Куранда (скрипка), Алла Анищева (альт), Дарья Прокопова (виолончель) сыграют популярные классические миниатюры и произведения современных авторов, стилизованные под классику, - произведения Дворжака, Рахманинова и современных зарубежных авторов.12+

Году культуры народов России посвящен концерт в музыкальной гостиной «Импровизация» в библиотеке имени Никитина. В программу «Мелодии дружбы» вошли произведения композиторов России, а также сочинения зарубежных композиторов, для которых вечным неиссякаемым источником, питающим их творчество, является народная музыка. В исполнении студентов-солистов (аккордеонистов, баянистов, гитаристов, домристов), ансамблей разных составов, ансамблей Domra Nova ВГИИ и Domra Viva музыкальной школы-колледжа прозвучат «Узоры луговые» Г. Шендерева, «По муромской дорожке» С. Руднева, «Московский извозчик» Е. Дербенко, «Тустеп» и «Экспромт в стиле кантри» А. Цыганкова, «Под окном черемуха», «Веселая домра» В. Городовской, «Черная орхидея» С. Янковича, «Апрель» П. И. Чайковского, «Восточный романс» С. Рахманинова, «Севилья» И. Альбениса, «Интермеццо» П. Масканьи, «Венеция» П. Мартина, «Интермедия из сарсуэлы «Свадьба Луиса Алонсо» Х. Хименеса и другие.

Концерт состоится 13 ноября в 15.00 в лекционном зале 4-го этажа «Никитинки» (пл. Ленина, 2). 12+

ПРИНЦ ЦИРКА

В цирке можно посмотреть последнюю программу перед закрытием здания на масштабную реконструкцию. В шоу фонтанов «Принц цирка» за представление на арену выливается 90 тонн воды. Высота фонтанов достигает 28 метров (струи бьют из 248-ми форсунок). Гвоздь программы - аттракцион Владислава Гончарова «Один среди львов». В номере одновременно на манеж выходит десяток хищников. А у дрессровщиков Дарьи и Александра Оноприенко «Лиры» трюки исполняют 10 ярких дрессированных попугаев. Также воронежцы увидят выступление велоакробатов, гимнастов, эквилибристов, велофигуристов и жонглеров. В шоу звучит авторская музыка, использованы 200 эксклюзивных костюмов и яркие декорации. 12 ноября в 13.00 и 17.00, 13 ноября в 13.00. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

60 КУКОЛ

В музее имени Крамского открылась выставка «История прекрасных кукол». Фарфоровые красавицы XIX века именитых фабрик Франции и Германии, «Ренессанс антикварных кукол» от Любови Фартушной из Краснодара, вселенная харизматичных ангелов Марины Овчаренко из Калуги, сказочные и таинственные куклы с частичкой души от Татьяны Велес из Ямало-Ненецкого автономного округа, характерные образы, продуманные до мельчайших деталей, от воронежской кукольницы с мировым именем Ларисы Гуцевой. На выставке представлено более 60 уникальных экспонатов.

- В основу экспозиции легли антикварные куклы из коллекции художника и мецената Светланы Пчельниковой, собранные и отреставрированные ею для Александровского дворца в Царском селе. Выставка дополнена современными авторскими куклами художников, которые, отдавая дань прошлому, создают шедевры кукольного искусства, - отметили в музее.

Выставка на третьем этаже музея продлится до 22 января 2023 года, 0+

Также в музее имени Крамского можно посмотреть акварели и графические рисунки художника-мариниста на экспозиции «Открывая фонды. Акварели и рисунки Боголюбова», а еще выставку «Связь поколений», посвященную 350-летию со дня рождения Петра I.