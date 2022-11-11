«Работа, телефон с интернетом и поездки в город»: как живут осужденные исправительного центра в Воронеже

Осужденных отличить можно разве что по форменной одежде - у них она синяя, у остальных серая

Одно из крупных предприятий Семилукского района Воронежской области – ООО «Ника-Петротэк». Завод занимается производством химических реагентов, использующихся при добыче нефти. На территории в шесть гектаров несколько корпусов, где трудятся сотни человек. Проходишь через пропускной пункт и сразу же попадаешь к трехэтажному зданию, окруженному забором. Это исправительный центр при ИК-1 для лиц, осужденных к принудительным работам, который открыли в конце сентября. Он разительно отличается от колонии. Здесь живут и работают те, кого суд приговорил к принудительным работам. «Прилежные» преступники здесь могут пользоваться мобильным телефоном, интернетом и имеют возможность выезжать в город. Корреспондент «КП» посмотрела на их будни и узнала, каково это — находиться между колонией и свободой.

Провизор Алексей освоил и рабочую профессию

ДЛЯ СПРАВКИ

В целом, в России такой вид наказания, как принудительные работы, стал применяться с 1 января 2017 года. Исправительных центров на сегодняшний день в нашей стране немного. В Воронежской области таких три, к январю 2023 года планируют открыть еще два. Отметим сразу – попадают сюда не только те, кому изначально было назначено такое наказание, например, злостные алиментщики, но и кому по суду заменили оставшиеся годы «отсидки». То есть, смягчили наказание. Это уже согласно закону, принятому в 2018 году. Например, осужден был за хранение и распространение наркотиков, получил реальный срок в колонии-поселении, дали 5 лет, отбыл из них 4, заслужил положительную характеристику от руководства исправительного учреждения, можно ходатайствовать о смягчении меры наказания. Суд рассматривает обращение и приходит к решению: заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы. Так и попадают наши герои в УФИЦ.

Здесь осужденные живут в общежитии на территории предприятия, трудятся и получают заработную плату - у них по законодательству не ниже одного МРОТа с удержанием в доход государства от 5 до 20%. Можно не только таким образом помочь семье материально, но и освоить новые профессии.

Начальник механического цеха Юрий Поспелов и заместитель главного инженера Николай Куксов

ОЖИДАЛИ ХУДШЕГО

Сегодня на ООО «Ника-Петротэк» трудятся 38 осужденных - 31 человек проживает на территории предприятия и семеро приезжают на работу из исправительной колонии-поселения № 1. Первым делом идем в цеха - посмотреть на них за работой. Встречает нас заместитель главного инженера Николай Куксов. Естественно, вопрос: «Предприятие крупное, с непрерываемым процессом производства, как же решились на такое?». Успокаивает сходу: «Честное слово, все получилось так хорошо, что мы и не ожидали». Рассказывает, идея создать совместно с УФСИН на предприятии исправительный центр принадлежит директору по производству Павлу Русинову. Такой же УФИЦ создан на территории филиала завода в Новотроицке Оренбургской области, вот и решили перенять положительный опыт. Выделили здание, отремонтировали его под общежитие для осужденных. Рассчитано оно на 80 человек.

Работа осужденным здесь найдется, убеждает Николай Владимирович:

- Сначала отбирали их по профессиональным навыкам, затем провели инструктаж и после этого ввели в рабочий процесс. Первые дни он от них не отходил - людям нужна адаптация, помощь. И нам надо было понять, кто как работает, есть ли желание. Давали возможность попробовать себя на разных участках, смотрели, что у них получается, что нет. Затем проще стало. Например, прибыл к нам осужденный, который работал ранее на стекольном заводе в цехе грануляции. Мы поняли: отлично, с таким опытом нам нужны рабочие, отправили его во второй цех, где занимаются гранулированием.

НЕ ЗНАЕШЬ - НАУЧИМ

На предприятии есть два основных цеха и вспомогательные. Например, механический занимается оснасткой производства и ремонтом оборудования. Здесь руководит Юрий Поспелов. Он первым стал работать с осужденными и за полтора месяца достиг хороших результатов.

- К работам различным привлекаем: пробуем, щупаем, выясняем, у кого какие знания, способности. Некоторые имеют навыки по металлообработке, металлосборке. Проверили, посмотрели, справляются самостоятельно, значит, можно доверить работу. При этом осужденные не сами по себе, а представлены к высококвалифицированным сотрудникам, за каждым закреплен наставник. Работают, нареканий нет. Некоторые даже изъявили желание обучиться новым профессиям, другие после отбытия своего срока не прочь были бы трудоустроиться к нам. Удачно прошло и слаживание с коллективом. Чем они друг от друга отличаются? Только тем, что одни отбывают наказание, не связанное с лишением свободы, - делится Юрий Николаевич.

Находят здесь работу по душе и обучаются те, у кого образование вообще не связано с производством. Как говорится, и молоток в руках не держали. Например, есть работник с высшим медицинским образованием. Первые дни чувствовалось, что не понимает процесс, но со временем втянулся. Ну и, конечно, здесь приветствуются те, у кого есть рабочие специальности- квалифицированные токари, фрезеровщики, станочники широкого профиля, стропольщики, слесари-ремонтники механосборочных работ, слесари-монтажники и другие. Благо, профессию можно и в колонии освоить.

ЗА ЧТО «ЗАЕХАЛ»?

В механическом цехе не замолкает рабочий шум. Осужденных отличить можно разве что по форменной одежде - у них она синяя, у остальных зеленая. Работают вместе с наставниками. Одни вместе разбирают дробилку, другие ремонтируют редукторы, кто-то трудится у верстака.

Осужденный Денис с улыбкой показывает свое рабочее место

Осужденный Денис с улыбкой показывает свое рабочее место. Сам он проживает на станции Графская. Работал в депо в микрорайоне Отрожка.

Спрашиваем:

- За что «заехал»?

Отвечает так же весело:

- Да так, похулиганил.

- Надолго?

- Дали полгода, четыре месяца уже отбыл. Показали, как и что делать, работаю вот. Справляюсь. А чего не справиться: руки и ноги есть. Тем более что такая работа мне знакома. И отношение очень хорошее, подскажут, помогут. Мне здесь положено быть до января. Мысль была потом остаться на предприятии работать, но не получается, ехать далеко, к смене не буду успевать, - поясняет Денис.

Наставник Павел Борисов, слесарь-ремонтник пятого разряда, Денисом доволен:

- Справляется. Главное, вникает. Помогаем осужденным. Кто-то вспоминает прежние навыки, кто-то учится заново.

Втянулся в процесс и провизор по образованию Алексей. Он приехал в Воронеж из республики Коми, учился в медуниверситете. За решетку попал за сбыт наркотиков. Дали 5 лет, почти 4 года уже отбыл. Оставшуюся часть наказания по решения суда ему заменили на принудительные работы.

МОЖНО И С РОДСТВЕННИКАМИ ВСТРЕТИТЬСЯ

Денису и Алексею разрешили ненадолго отлучиться с рабочих мест и показать нам свое житье-бытье в общежитии. Здесь чисто и уютно.

Сергей Греков заверил: осужденные при этом находятся под постоянным присмотром

Заместитель начальника отдела организации исполнения наказания, не связанного с изоляцией осужденных от общества УФСИН России по Воронежской области Сергей Греков заметил, что здесь они находятся под постоянным присмотром – дежурят штатные офицеры и младшие инспекторы.

– Осужденные живут по распорядку. Подъем в 6:00, уборка помещений, завтрак и на работу. Обедают и ужинают здесь же в общежитии, сами готовят еду, вечером у них личное время. Могут посмотреть телевизор в комнате воспитательной работы, почитать книги. Кстати, многие записались в районную библиотеку. Кому-то нравится заниматься спортом. Мы совместно оборудовали спортивную площадку, установили турники. При необходимости осужденный пишет заявление и в случае его нормальной дисциплины имеет право на полтора часа выйти в город в магазин, аптеку или на прием к врачу в районную больницу. В выходные и праздничные дни мы выпускаем людей для встречи с родственниками и семьями, –рассказывает начальник УФИЦ ИК-1 Яков Роднищев.

Осужденный Денис показывает, что хранит в тумбочке – бритва, мыльные принадлежности, лекарства, мобильник

И БОРЩ ГОТОВЯТ, И ПЕРЦЫ ФАРШИРУЮТ

В общежитии несколько спальных комнат на трех этажах. На каждом – своя кухня с холодильниками, плитами и микроволновками, санузел, есть прачечная со стиральными машинами и сушилками. Никакой тебе жути: обшарпанных стен и текущих потолков. Сергей Греков делится: «Не у всех прибывших дома такие условия есть». Практически каждую неделю прибывают новенькие. Один из них осматривается в комнате, получил форму и готовится выйти на работу. Иван прибыл из Краснотурьинска Свердловской области. Отбывает наказание за мелкую кражу и угрозу убийством. Из шести осталось три года. Уже будучи в колонии получил специальность сварщика, за хорошее поведение суд смягчил ему наказание и отправил на принудительные работы.

У каждого своя кровать, тумбочка, стул, шкаф для верхней одежды

Спрашиваю у осужденного Дениса, как ему здесь, нравится. Оказывается, нравится.

- Чисто, опрятно, есть душевые, кухня! Мы готовим борщ, даже перцы фаршируем. Не надо ждать свиданий, как в колонии. Есть возможность с родными встретиться – ко мне жена приезжала. У сына недавно день рождения был, 13 лет. Тоже приезжал. Мама еду передает из дома. Некоторым даже из дома сковородки, кастрюли свои привозят, - поясняет Денис.

Показывает комнату-спальню: у каждого своя кровать, тумбочка, стул, шкаф для верхней одежды. Словом, необходимый минимум. И никаких тебе решеток на окнах, на них шторы. Показывает даже, что хранит в тумбочке – бритва, мыльные принадлежности, лекарства, мобильник. Мелочи, а приятно.

Уютно и по-домашнему

Рядом с общими комнатами есть одиночная. Она для тех, кто нарушил установленный порядок отбывания наказания. В одиночной комнате – кровать, стол, табурет, тумбочка, санузел. Тут на окне уже решетка. Сергей Греков поясняет, что в случае мелких нарушений наказанием может быть и выговор. А если речь идет о чем-то серьезном, то документы идут в суд, который может перевести человека на более жесткий режим. Но пока таких проблем с осужденными не возникало. Наоборот, у людей появилась возможность искупить свою вину работой.

Фото предоставлено УФСИН по Воронежской области.