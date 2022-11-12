«Факел» на выезде проиграл «Уралу» из Екатеринбурга благодаря победному голу воронежца Андрея Егорычева

Футболисты "Урала" радуются голу воронежца Андрея Егорычева, ставшего победным. Фото: кадр с видео

Матч в Екатеринбурге начался для «Факела» оптимистично. В стартовый отрезок уместился опаснейший момент: Хызыр Аппаев отдал пас Максимову уже на пустые ворота, но Максим промазал. А дальше уже «Урал» владел преимуществом целиком и безраздельно.

Сначала главный судья Павел Кукуян пожалел «Факел», не назначив пенальти за попадание мяча в руку Аппаева после подачи углового. Был еще момент, когда Газинский из убойной позиции в центре штрафной ударил неудачно. Но на 31 минуте сначала Сергей Брызгалов упустил передачу за спину, последовал прострел, а потом уроженец Воронежа Андрей Егорычев, которого упустил Василий Черов, вонзил мяч в сетку – 1:0. С таким счетом первый тайм и закончился.

Избиение «Факела» продолжилось во втором тайме. Подача Бевеева, и бразильский легионер Эмерсон головой послал мяч в дальний угол – 2:0. Случилось это на 60 минуте. А на 76-й Егорычев едва не сделал дубль, но мяч из ближнего угла вытащил Городовой.

«Факел» в концовке немного встрепенулся. На 79 минуте после розыгрыша углового опасно ударил вышедший на замену Георгий Гонгадзе, но его выстрел был заблокирован. А на 82-й еще один джокер Матвей Ивахнов прорвался в штрафную, Магаль ударил мимо. И тут же «Урал» наказал. На 84 минуте Егорычев откатил мяч в штрафной Каштанову, и Алексей забил. Вроде бы 3:0. Но гол не засчитали. В начале атаки тот же Егорычев нарушил правила в борьбе с Олегом Дмитриевым. Итог все-таки - 2:0.

«Факел» пока остается на 13 месте с 13 очками. Однако по итогам 2022 года наша команда может оказаться в зоне вылета. Чтобы она опустилась на 15 место, «Химкам» нужно в домашнем матче выиграть у «Сочи», а московскому «Локомотиву» набрать хотя бы одно очко в игре со столичным «Спартаком». Либо есть еще один неблагоприятный вариант для «Факела». Если «Локомотив» не проиграет «Спартаку», а «Химки» наберут хотя бы очко в матче с «Сочи», воронежская команда тоже окажется на 15 месте.

Следующий матч у «Факела» в Премьер-лиге будет уже весной 2023 года. 4 марта воронежская команда дома сыграет с подмосковными «Химками». А в Кубке России 16 ноября «Факелу» дома предстоит сразиться с питерским «Зенитом» (матч начнется в 18.00), а 27 ноября на выезде с самарскими «Крыльями Советов».