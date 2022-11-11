Мобилизованным и их семьям оказывают поддержку депутаты горДумы Воронежа

фото: Воронежская городская Дума

Воронежский областной фонд поддержки СВО пополнили на 556 тысяч рублей. Средства направила городская Дума. Они пойдут на оказание гуманитарной помощи военнослужащим и жителям территорий, где ведутся боевые действия. Об этом рассказали в думской пресс-службе.

Кроме того, на недавнем заседании городского парламента депутаты утвердили льготы для семей мобилизованных. Спикер Владимир Ходырев напомнил, что они будут освобождены от оплаты за малышей, которые ходят в детские сады Воронежа. А также обучающиеся в школах дети мобилизованных граждан получат бесплатное двухразовое горячее питание.

Также председатель горДумы отметил активную работу депутатов и сотрудников аппарата с организациями, которые поддерживают наших военных. Они по личной инициативе стремятся оказать помощь.

- Безусловно эта поддержка важна. И когда только контрактники были, мы оказывали всевозможную помощь их семьям. Доукомплектовывали, так как есть определенные дополнительные требования к довольствию. Сейчас на первый план вышла поддержка семей мобилизованных, - пояснил заместитель председателя горДумы Олег Черкасов.

Парламентарий рассказал, какие вопросы приходилось решать. Например, когда женам мобилизованных с маленькими детьми требовалось сменить место жительства, помогали малышей устроить в детские сады.

Или же решали вопрос с госпитализацией первых раненых в медучреждения. Так, боец-доброволец из подшефной Воронежу 11-й дивизии ВМФ получил серьезное ранение. Командование дивизии обратилось к парламентариям, попросили вникнуть в ситуацию и разобраться, какая ему требуется медпомощь. Депутаты помогли переправить его в Москву для лечения.

Воронежские парламентарии ежедневно находятся на связи с ветеранскими организациями, инициативными группами жен мобилизованных.

- Если видим, что вопросы должны рассматриваться на депутатском уровне – сразу включаемся, - заключил вице-спикер горДумы.

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Ирина Шабанова