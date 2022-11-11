Мэр Воронежа: «Завершается ремонт кровли пострадавшего в пожаре дома на улице Небольсина»

Администрация городского округа город Воронеж

Ремонт кровли многоквартирного дома на улице Небольсина в Воронеже практически завершен. Этой информацией поделился 11 ноября в своем телегам-канале мэр Вадим Кстенин.

Администрация городского округа город Воронеж

Напомним, крупный пожар произошел в четырехэтажке днем 31 октября. 48 жильцов дома пришлось эвакуировать. Пятерых человек отправили в пункт временного размещения и обеспечили горячим питанием, остальные поехали к родственникам.

С огнем спасатели справились, но пламя уничтожило крышу на площади 600 квадратных метров. Власти города даже ввели режим ЧС для оперативного решения вопросов по ремонту дома и помощи пострадавшим. После обследования Вадим Кстенин заявил, что кровлю придется демонтировать и делать заново, а также необходимо перестраивать и сети теплоснабжения внутри дома. Но в первую очередь мэр поставил задачу вернуть электричество. Средства на все необходимые работы по указанию градоначальника выделили.

Администрация городского округа город Воронеж

С того дня глава Воронежа регулярно рассказывает о ходе ремонта здания. Оперативными данными он поделился и сегодня.

– Продолжаю следить за устранением последствий пожара в доме № 17 на Небольсина. Сегодня подрядная организация завершает кровлю – металлом покрыта основная ее часть, до этого была смонтирована новая стропильная система, восстановлены борова вентканалов и оголовки дымоходов. Конструктив и перекрытия были восстановлены в короткие сроки, за что отдельное спасибо рабочим, - написал Вадим Кстенин.

И пояснил, что будет сделано на следующем этапе.

– Дальше специалисты проверят герметичность и работоспособность вентканалов, чтобы в дом можно было вернуть газ, остальные коммуникации там работают штатно, - подытожил мэр.

Ирина Шабанова