Спортивные выходные в Воронежской области: первенство ЦФО по баскетболу, Кубки региона по фигурному катанию и кикбоксингу

Лучшие команды ЦФО девушек до 14 лет определяют сильнейших в Воронеже. Фото: Первенство России по баскетболу ВКонтакте.

В ближайшие выходные будет много соревнований по разным видам спорта. Пожалуй, главные проходят в спорткомплексе «Согдиана-СКИФ» (улица Цимлянская, 3А). Там в рамках первенства ЦФО играют девушки до 14 лет. На перспективных мастериц обращения с оранжевым мячом можно будет посмотреть с 12 по 15 ноября. Игры начинаются в 10.00.

Кроме того, состоятся сразу два Кубка Воронежской области.

12 и 13 ноября в селе Новая Усмань в ФОК «Лесной» на улице Ленина, д. 310А пройдет Кубок области по кикбоксингу памяти мастера спорта СССР по боксу В.И. Жердева. В соревнованиях будут участвовать 100 мастеров этого вида единоборства. Поединки стартуют в 12.00.

В Кубке области по кикбоксигу участвуют 100 спортсменов. Фото: Спортивный клуб им. МС СССР по боксу В.И.Жердева ВКонтакте.

Также 12 и 13 ноября в Воронеже на ледовой арене на улице Димитрова, 1/1 будут соревноваться фигуристы в рамках второго этапа Кубка области «Хрустальный лед 2022». И в субботу, и в воскресенье на захватывающие пируэты на льду можно будет посмотреть с 18.00.

На что способны, лучшие воронежские фигуристы, можно будет увидеть на улице Димитрова, 1/1. Фото: sportbrobl.ru

В Воронеже 12 и 13 ноября пройдет первенство области по волейболу среди девушек до 18 лет. Игры состоятся в спортзале на левом берегу на улице Менделеева, 38. Начнутся они и в субботу, и в воскресенье в 9.00.

Девушки до 18 лет сразятся в волейбольных баталиях на улице Менделеева. Фото: volley39.ru

Также 12 и 13 ноября в Воронеже в спорткомплексе на улице Киселева, 3 завершится первенство области по фехтованию, посвященное памяти заслуженного мастера спорта В. И. Модзолевского. В соревнованиях участвуют 150 спортсменов. Схватки на шпагах, рапирах и саблях стартуют в 10.00.

В первенстве Воронежской области по фехтованию участвуют 150 спортсменов. Фото: с сайта voronezh.er.ru

12 ноября в поселке Таловая Всероссийский день самбо отметят соревнованиями юных спортсменов 2007-2009 г.р. Турнир пройдет в Таловской ДЮСШ (переулок Буденного, д. 29А). Соревнования стартуют в 10.00.