Игорь Артамонов: Учения для того и нужны, чтобы выявить и устранить все проблемы

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Учения в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне сегодня прошли в Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов проверил готовность социальных объектов и работу системы оповещения в случае объявления чрезвычайной ситуации. Тренировка началась с включения в уличных громкоговорителях Липецка тренировочного сигнала «Внимание всем!». Как сообщили жители в сосецтях, оповещение услышали не все. Игорь Артамонов обратил на это внимание специалистов профильных ведомств.

«Система звукового оповещения требует доработки. Сегодня не везде сработали сирены, не все услышали сигналы. Были отмечены сбои с перехватом эфира на телевидении. Проверим все пункты оповещения еще раз. Если надо, что-то докупим и заменим то, что требуется», - сказал Игорь Артамонов.

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Губернатор проверил, как организованы укрытия в медицинских учреждениях, школах и предприятиях. Положительный пример - убежище Ростелекома, предназначенное для защиты персонала филиала. Оно обеспечивает защиту от ударной волны, например, при падении самолета или попадания в здание современной реактивной системы залпового огня. На каждом входе имеется тамбур-шлюз, оборудованный несколькими защитно-герметическими дверьми. Убежище может существовать в автономном режиме. Предусмотрены системы жизнеобеспечения: вентиляция (с фильтрацией), водопровод, канализация, система отопления, энергоснабжения. Есть запасы медикаментов, воды, продуктов, сотрудники прошли обучение.

«К сожалению, есть компании с откровенными недоработками. На одном из пищевых предприятий Липецка в убежище нет запаса воды, персонал толком не знает, что делать. С подобным отношением будем работать самым действенным методом - обращением в прокуратуру и надзорные органы», - сказал Игорь Артамонов.

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Тренировки по эвакуации сегодня проходили и в школах. Игорь Артамонов отметил лицей №66. В здании есть навигация, ученикам заранее известно, куда направляться в случае ЧС. Систему оповещения разработали сами школьники на уроках информатики. С помощью чат-бота в телеграме директор включает нужные команды, например, всем пройти в подвал или закрыть двери.

«Педагоги хорошо подготовлены и к террористическим угрозам, и к чрезвычайным ситуациям. Будем ставить лицей в пример. Планируем провести учения для директоров других школ на базе этого лицея», - сказал Игорь Артамонов.

Губернатор поручил исправить все обнаруженные недочёты. «Проведем еще одну тренировку. Учения для того и нужны, чтобы выявить и устранить все проблемы в обстановке максимально приближенной к реальной ЧС», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.