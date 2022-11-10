Готовы ли воронежские подвалы к размещению людей

Фото ПИК "Комфорт" Фото: Предоставлено

В конце октября мэр поручил обслуживающим жилой фонд организациям освободить от посторонних предметов и мусора подвальные помещения многоэтажных домов, чтобы их можно было использовать жителям в качестве укрытий на случай ЧС. На днях срок исполнения распоряжения истек. «Комсомолка» выяснила, как сотрудники УК провели эту работу, и готовы ли теперь подвалы к размещению людей.

Как рассказали нам в ПИК «Комфорт», вывоз мусора из подвалов дворники управляющих компаний практикуют круглогодично, но в связи с заданием мэрии эту работу активизировали. По обобщенным данным обслуживающих организаций, из помещений в сентябре вывезли 351,5 кубометров, а в октябре - еще 813 кубометров различного хлама. Рекордсменом в этом антисоревновании стал Коминтерновский район, из его подвалов вычистили в общей сложности 361,5 «кубов».

Фото ПИК "Комфорт" Фото: Предоставлено

САРАИ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С "ЗАПАСАМИ" ЖИЛЬЦОВ

Чем же забиты эти помещения, поинтересовались мы. Оказалось, что мусор образуется в первую очередь в тех домах, в подвалах которых расположены личные сараи жильцов.

Фото ПИК "Комфорт" Фото: Предоставлено

- Там собственники квартир имеют постоянный доступ в подвал и хранят в нем свои старые, ненужные вещи, - сообщили в УК «Мастер». - Часто, когда площадь сарайчика уже не вмещает весь скарб, старые двери, старую и сломанную мебель, доски, остатки материалов после ремонта жильцы оставляют прямо в проходах. Настоящее бедствие для дома, когда один или несколько его собственников приносят в подвал мусор с ближайшей контейнерной площадки. Тогда уборка, которую мы регулярно производим в местах общего пользования, носит кратковременный результат: буквально через две недели подвал снова оказывается полностью захламлен ненужными вещами и отходами.

Был и совсем вопиющий случай. Старшая по дому № 24 улицы Южно-Моравской рассказала, что однажды ей пришлось даже вызывать полицию, чтобы справиться с одним жильцом, который приспособил подвальное помещение под «мужской клуб». Принес туда кресла, столик, накрыл «поляну» и пригласил друзей.

Справедливости ради коммунальщики отмечают, что есть в городе дома, жильцы которых ответственно подходят к вопросам пожарной безопасности и не захламляют подвальные помещения. При этом собственники еще и экономят собственные деньги платы по строке «за содержание общедомового имущества», средства идут на более актуальные цели.

Фото ПИК "Комфорт" Фото: Предоставлено

КОГО МОГУТ НАКАЗАТЬ ЗА ЗАХЛАМЛЕНИЕ

И тут самое время напомнить об ответственности собственников за содержание не только своей квартиры, но и общедомового имущества. Эта норма закреплена в ч. 4 ст. 30, ч. 1 ст. 39 Жилищного Кодекса РФ. По закону жители многоэтажек обязаны бережно обращаться с общедомовым имуществом, соблюдать права и интересы своих соседей, а также правила пользования помещениями в доме. Однако не все собственники, знают и соблюдают эти требования, храня в общих помещениях дома свое имущество. Своими действиями они нарушают целый ряд законов и постановлений правительства, санпина, а также правил пожарной безопасности.

Однако пока наказание обходит стороной неряшливых жильцов, от которых страдает весь дом. При проверках содержания жилого фонда контролирующие органы привлекают к ответственности не тех, кто вынес в подвал свои вещи или мусор, а управляющую организацию или ТСЖ. С них проще взыскать штраф, чем искать виновного среди жильцов и доказывать его причастность.

- В Воронеже не было ни одного прецедента со штрафом для жителя. Если бы были, то возможно люди задумались бы: выносить им хлам в подвал или сразу на контейнерную площадку, - посетовали сотрудники УК.

ПОДВАЛ – НЕ БОМБОУБЕЖИЩЕ

В то же время коммунальщики обратили внимание, что подвалы домов не являются и не могут быть полноценными убежищами. Они не оборудованы и не предназначены для подобных нужд. Там нет ни скамеек, ни доступа к питьевой воде, ни вентиляции, ни туалетов… А многие помещения еще и залиты стоками из аварийных коммуникаций.

- Как правило, ключи от этих помещений есть либо у большинства собственников дома, либо у одного из жильцов квартиры на первом этаже, - напомнили коммунальщики. - Что касается бесподвальных многоквартирных домов, то вопрос определения места укрытия для проживающих в них горожан пока остается открытым. Такую информацию нам еще не предоставили,.