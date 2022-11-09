Мэр Вадим Кстенин: «Школа в Воронеже будет носить имя Героя России Александра Крынина»

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже школе № 95 (ул. Владимира Невского, 42) присвоят имя героя России Александра Крынина. Инициативу родных поддержал лично мэр Вадим Кстенин и члены городской комиссии по культурному наследию. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Наш земляк, старший лейтенант Александр Крынин, погиб в ходе специальной военной операции. В сентябре глава Воронежа Вадим Кстенин встретился с его семьей. Мама, бабушка и дедушка героя обсудили с мэром возможности сохранения памяти о наших военных, которые сражались, не жалея жизни. Родственники отметили, что это сейчас особенно актуально для воспитания подрастающего поколения.

Александр Крынин закончил школу № 95. И теперь ей будет присвоено имя Героя России. Также на заседании комиссии одобрили предложение руководства «Михайловского кадетского корпуса» установить мемориальную доску в его честь на здании образовательного учреждения на ул. Космонавтов, 44, выпускником которого являлся погибший старший лейтенант.

Будет носить имя Героя России и новая магистраль, которая свяжет улицы Шишкова и Тимирязева. Члены комиссии единогласно поддержали и эту инициативу мэра Воронежа.

Кроме того, в Воронеже появится еще одна мемориальная доска, посвященная памяти кавалера ордена Мужества Александра Масленникова, который погиб в бою в августе. С такой инициативой в управу Ленинского района обратились родственники Александра. Их идею также поддержали городские власти.

Фото мэрии Воронежа

Отдельно члены комиссии рассказали об установке памятника общественному деятелю, благотворителю, известному врачу Константину Федяевскому на территории городской клинической больницы №2, которая уже носит его имя. Для этого будет проведен открытый конкурс. Финансироваться проект будет из внебюджетных источников.

Также руководитель управления культуры Андрей Харитонов проинформировал о запланированной работе по установке информационных досок с QR-кодами на 54 домах, наименования которых связаны с Великой Отечественной войной.

– Приближается памятная дата – 80-летие со дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Наша задача – сохранять историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. Поэтому планируем провести работу, благодаря которой жители и гости города смогут ознакомиться с информацией о событиях или лицах, в честь которых были названы улицы, – подытожил Андрей Харитонов.