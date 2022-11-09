"Комсомолка" и воронежское отделение Банка России проводят викторину для школьников

Победителей ждет экскурсия по историческому зданию Банка России
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
«Комсомолка» уже писала, что с сентября воронежские школьники начали изучать финансовую грамотность. Сейчас её преподают в младших и средних классах, а со следующего учебного года она появится и у старшеклассников.
Предлагаем ребятам проверить, хорошо ли они ориентируются в мире финансов.
Для этого при поддержке воронежского отделения Банка России мы подготовили викторину.
Её участниками могут стать жители нашего региона в возрасте от 6 до 18 лет.
Пишите свои ответы в комментариях.
Первых 20 человек, давших правильные ответы, ждут памятные сувениры от реготделения Банка России, а также экскурсия по его историческому зданию на улице Театральная, 36.
Итоги викторины мы подведём 24 ноября.
Первый блок
Начнём с истории.
1. В Киевской Руси бытовала золотая монета весом 4,26 граммов. Ее название сохранилось в пословице. Вспомните монету и пословицу.
2. Как назывались на Руси первые мелкие металлические монеты? Из чего их делали?3. Какой был номинал деньги/денежки по отношению к копейке? И что на неё можно было купить по версии одного известного детского стихотворения.
4. Почему рубль называется рублём? Объясните происхождение словосочетания «Длинный рубль».
5. В какой стране появились первые бумажные деньги?
Второй блок
Угадайте банкноту по фрагменту, написав номинал и город, который на ней изображён (Фото 1-5)
Фото 1
Фото: Предоставлено
Фото 2
Фото: Предоставлено
Фото 3
Фото: Предоставлено
Фото 4
Фото: Предоставлено
Фото 5
Фото: Предоставлено
Третий блок
А теперь давайте поиграем в анаграммы.
Расставьте буквы в правильном порядке и составьте слова по теме «Финансы»
ТИФКИТСЕРА
ОБАМТАНК
ИВСНИЦЕТИЯ
БОЦЛИАГИЯ
КОМИОЭНКА
ЛИФЯЦИЯН
НЕТОЙКАУС
ТЕНОМА
ВЕАСТРАХОНИ
ЖЛАПЕТ
ЕШОКЕЛК
СБЕЕЖРЕЯНИ
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