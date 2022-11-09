"Комсомолка" и воронежское отделение Банка России проводят викторину для школьников

Победителей ждет экскурсия по историческому зданию Банка России Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

«Комсомолка» уже писала, что с сентября воронежские школьники начали изучать финансовую грамотность. Сейчас её преподают в младших и средних классах, а со следующего учебного года она появится и у старшеклассников.

Предлагаем ребятам проверить, хорошо ли они ориентируются в мире финансов.

Для этого при поддержке воронежского отделения Банка России мы подготовили викторину.

Её участниками могут стать жители нашего региона в возрасте от 6 до 18 лет.

Пишите свои ответы в комментариях.

Первых 20 человек, давших правильные ответы, ждут памятные сувениры от реготделения Банка России, а также экскурсия по его историческому зданию на улице Театральная, 36.

Итоги викторины мы подведём 24 ноября.

Первый блок

Начнём с истории.

1. В Киевской Руси бытовала золотая монета весом 4,26 граммов. Ее название сохранилось в пословице. Вспомните монету и пословицу.

2. Как назывались на Руси первые мелкие металлические монеты? Из чего их делали?3. Какой был номинал деньги/денежки по отношению к копейке? И что на неё можно было купить по версии одного известного детского стихотворения.

4. Почему рубль называется рублём? Объясните происхождение словосочетания «Длинный рубль».

5. В какой стране появились первые бумажные деньги?

Второй блок

Угадайте банкноту по фрагменту, написав номинал и город, который на ней изображён (Фото 1-5)

Фото 1 Фото: Предоставлено

Фото 2 Фото: Предоставлено

Фото 3 Фото: Предоставлено

Фото 4 Фото: Предоставлено

Фото 5 Фото: Предоставлено

Третий блок

А теперь давайте поиграем в анаграммы.

Расставьте буквы в правильном порядке и составьте слова по теме «Финансы»

ТИФКИТСЕРА

ОБАМТАНК

ИВСНИЦЕТИЯ

БОЦЛИАГИЯ

КОМИОЭНКА

ЛИФЯЦИЯН

НЕТОЙКАУС

ТЕНОМА

ВЕАСТРАХОНИ

ЖЛАПЕТ

ЕШОКЕЛК

СБЕЕЖРЕЯНИ

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