Осенний интеллектуальный марафон выявил самых эрудированных работников Нововоронежской АЭС

Фото- Евгения Шашова

За звание самых эрудированных состязались 18-ть сборных команд, представляющих разные производственные подразделения НВ АЭС, а также ветераны-атомщики. Почетными гостями интеллектуального соревнования стали председатель профкома НВ АЭС Юрий Бабенко и председатель Совета ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева.

Марафон состоял из трех туров. Участники угадывали музыкальные произведения, литературных персонажей, химические элементы, исторических личностей, фильмы, - круг вопросов был самый разнообразный.

«Атомщики смогли проявить свои интеллектуальные и творческие способности, раскрыть многогранность интересов, расширить кругозор, продемонстрировать умение принимать решение в духе командной борьбы и условиях ограниченного времени, работая единой командой», - сказал руководитель Клуба интеллектуальных игр НВ АЭС «Квазар», начальник отдела ядерной безопасности и надежности НВ АЭС Евгений Голубев.

Победителем марафона стала команда «1 контур» (РЦ-6, ОИОЭиРН, СТУ-4). Второе место – у команды «Турбинисты» (ТЦ-5, ПТО, УИП, ОУК). На третьем месте турнирной таблицы расположилась команда «Например» (УТП, РЦ-5).

Мероприятие прошло на базе санатория-профилактория НВ АЭС «Энергетик». Организаторы — отдел социального развития, профком, Клуб интеллектуальных игр «Квазар», Организация молодых атомщиков Нововоронежской АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС