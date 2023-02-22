Сенатор Сергей Лукин проинформировал о новом механизме поддержки регионов – специальных казначейских кредитах

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Верхняя палата парламента собралась на следующий день после оглашения Послания Президента Федеральному Собранию. Как ранее сообщила Председатель СФ Валентина Матвиенко, срочность проведения заседания, перенесенного с 1 марта, объясняется безотлагательной необходимостью принять ряд законопроектов, которые должны начать действовать уже в ближайшее время.

«В Послании Президента были обозначены приоритетные направления законотворческой деятельности российского парламента на текущий год. Сегодня сенаторы рассмотрели проекты законов, направленных на оперативное регулирование социально-экономических и политических процессов в государстве», - отметил Сергей Лукин, комментируя итоги заседания.

По мнению парламентария, одним из наиболее значимых решений стало одобрение поправок в Бюджетный кодекс, в соответствии с которыми регионы в 2023 году получат новый механизм заимствований из федерального бюджета – специальные казначейские кредиты.

«Этот законопроект разработан в целях расширения возможностей бюджетной политики по реализации срочных и первоочередных мер поддержки экономики в текущих условиях. Положения, предусмотренные принятым документом, будут способствовать развитию субъектов Российской Федерации и созданию предпосылок для улучшения качества жизни граждан», - пояснил Сергей Лукин.

По сути, это дополнительный объем кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, согласно поручению президента РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшемуся в декабре 2022 года.

Сенатор напомнил, что изначально предполагалось выделить на эти цели 250 млрд рублей, но Президент вчера в своем Послании предложил выделить дополнительно к этим средствам еще 50 млрд рублей на обновление в текущем году общественного транспорта.

Исходя из этого, в 2023 году допускается превышение дефицита бюджета субъектов РФ и объема государственного долга на сумму специальных казначейских кредитов.

«Новые законодательные нормы предусматривают в 2023 году возможность федерального казначейства в рамках обозначенной суммы выдавать субъектам РФ специальные казначейские кредиты за счет временно свободных средств на срок до 15 лет под 3% годовых с возможностью досрочного погашения», - проинформировал Сергей Лукин.

Ожидается, что эти средства помогут нарастить инвестиции, поскольку регионы смогут тратить их на инфраструктуру сверх лимитов бюджетных обязательств.

Также документ регламентирует документ расширение использования средств Фонда национального благосостояния. На эти средства можно будет финансировать самоокупаемые инфраструктурные проекты и проводить иные инвестиции.

В свою очередь, Правительству предоставляется право списания задолженности с субъектов РФ по бюджетным кредитам, которые были предоставлены в 2021-2022 годах в целях погашения долговых обязательств субъектов РФ по государственным ценным бумагам и заимствованиям, полученным от кредитных организаций.

Указывая на необходимость срочного принятия этих законодательных поправок, Сергей Лукин уточнил: «В срок до 1 марта 2023 года предполагается обеспечить перевод на казначейские счета находящихся по состоянию на 1 января на расчетных счетах в кредитных организациях остатков бюджетных инвестиций, а также перечисление на казначейские счета субсидий, предоставляемых банкам. В связи с этим законопроектом предусмотрено приостановление на 2023 год действия отдельных положений Бюджетного кодекса».

«Внесенные в федеральное законодательство изменения позволят обеспечить эффективную поддержку регионов в текущих условиях», - подчеркнул сенатор.

По словам Сергея Лукина, в связи с высокой социальной значимостью вступление в силу норм законопроекта произойдет со дня официального опубликования.

Также в ходе пленарного заседания Совет Федерации приостановил действие договора между РФ и США о мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений, денонсировал ряд международных соглашений, не отвечающих интересам России в настоящий исторический момент, рассмотрел ряд изменений в законодательные акты РФ и одобрил поправки в закон о государственном языке, направленные на его защиту от чрезмерных иностранных заимствований.

Ольга Вороновская