Владимир Нетёсов: «Все органы власти готовы оперативно приступить к подготовке плана по реализации пунктов Послания в регионе»

.

21 февраля председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов принял участие в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию.

Церемония прошла в Москве, в Гостином дворе. На оглашении Послания присутствовали сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов, главы традиционных конфессий, военные, общественные деятели, руководители крупнейших средств массовой информации.

Глава государства в своем выступлении затронул ряд наиболее актуальных на сегодня тем – СВО и социально-экономическое развитие страны. Президент отметил, что в будущем планируется уделить особое внимание перспективным внешнеэкономическим связям, развитию российской экономики и инфраструктуры регионов, социальной поддержке населения. Глава государства также сказал об ускорении темпов расселения аварийного жилья и комплексного развития сельских территорий, напомнил о программе социальной газификации, модернизации первичного звена здравоохранения, строительстве новых школ, развитии транспортной инфраструктуры. Президент также поставил задачу Правительству и регионам — добиться роста реальных доходов граждан. Так, с 1 февраля маткапитал вновь проиндексирован на 11,9 процента, право на такую меру поддержки теперь есть и у жителей новых субъектов. Также Владимир Путин анонсировал дополнительную индексацию МРОТ – с 2024 года он составит 19 242 рубля.

Владимир Путин также предложил создать специальный государственный фонд адресной персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Фонд должен будет предоставлять социальную и медицинскую поддержку, помогать в образовании, спорте, предпринимательстве, переквалификации и получении новой профессии, обеспечивать долговременный уход на дому и высокотехнологичное протезирование. Структуры фонда должны быть развернуты до конца года во всех регионах страны. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный координатор, подчеркнул Владимир Путин. Он также поблагодарил депутатов разных уровней за работу на передовой, сбор и отправку гуманитарной помощи.

Комментируя итоги Послания, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что Президент Владимир Путин объявил о комплексе мер по развитию отечественной экономики и социальной сферы и отметил, что в России есть все необходимые условия для выполнения поставленных главой государства задач по обеспечению достойного будущего нашей страны.

– Решения главы государства принимаются с опорой на мнение и в интересах жителей страны. Россия будет развиваться, защищать свои интересы, обеспечивать безопасность граждан страны, несмотря на внешние вызовы. В рамках национальных проектов и других государственных и партийных программ будет обязательно продолжена работа по модернизации первичного звена медицины, социальной газификации, строительству и реконструкции объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, комплексному развитию сельских территорий. Для этого мы готовы совместно с исполнительными органами власти региона и местного самоуправления оперативно приступить к подготовке плана по реализации пунктов Послания в регионе, обеспечить постоянную обратную связь с жителями, – отметил Владимир Нетёсов.

Что касается задач, связанных с проведением СВО, то и здесь Воронежской областью наработан масштабный опыт, как в сфере организации гуманитарной помощи, так и различных видов поддержки соотечественников, военнослужащих и их семей. С первых дней к этим процессам активно подключились депутаты как регионального парламента, так и других уровней. Это же касается и интеграции новых регионов в социально-экономическое пространство России: Воронежская область также активно помогает в восстановлении новых регионов. В Марковском, Меловском и Новопсковском районах Луганской Народной Республики регион ведет всестороннюю работу по возрождению предприятий, восстановлению инфраструктуры, соцобъектов, оказанию гуманитарной помощи населению и развитию общественной жизни.

Владимир Нетёсов подчеркнул, что основными приоритетами в работе региональной законодательной и исполнительной власти остается обеспечение выполнения национальных целей и стратегических задач развития, реализация мероприятий по повышению доходов граждан и снижению безработицы, исполнению социально значимых обязательств.