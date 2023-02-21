. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Накануне Дня защитника Отечества в Воронеже пройдут возложения цветов к воинским мемориалам. Следующий день начнут с богослужений по погибшим воинам в городских храмах.

23 февраля в 12.00 в городском Дворце культуры (ул. 9 января, 108) стартует гала-концерт XXXI фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», посвященного 80-летию освобождения Воронежа от фашистов. С 11.00 там откроется тематическая выставка.

В клубе «Первомайский» 23 февраля в 11.00 пройдет праздничный концерт, а в КДЦ "Северный" в это время начнутся мастер классы по современному мечевому бою, а в 12.00 - начнется концерт «Есть дата в снежном феврале».

В парке «Нелжа.Ру» 23 февраля в 13.00 пройдет специальная программа для детей и их пап. Их ждет поход в зимний лес, стрельба из лука, полет на троллее, ликбез по использованию основных инструментов путешественника: компас, огниво, узлы, а потом соревнования по скоростному разведению костра (7+).

В клубе "Краснолесье" в этот день в 18.00 пройдет музыкально-развлекательная программа «Вечер настоящих мужчин». А в клубе "Шилово" в 18.00 покажут фильм «Белорусский вокзал».