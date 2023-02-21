Как воронежцам отметить Масленицу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже стартовала «Широкая Масленица». До 26 февраля нас ждет расширенная программа тематических гуляний (12+).

МАСЛЕНИЦА В МУЗЕЯХ

21 февраля в этнографическом музее «Деревенька XVII-XIX» в Эртиле, где собрано более тысячи предметов русской старины, быта крестьян, сельскохозяйственных орудий труда, пройдет Масленица по русским обычаям. Гостей ждет праздник с народными играми, забавами, хождением на ходулях, конкурсом на самый дальний бросок валенка и соревнованием по командному перетягиванию каната. Участники узнают о мельничном хозяйстве на Руси, традициях и приметах, поучаствуют в хороводе и, конечно же, проводят зиму, сообщили в музее.

Дом Тюриных по 26 февраля приглашает на интерактивное занятие «Не житье, а Масленица». Музейные сотрудники расскажут ребятам о старинных народных традициях празднования Масленицы. Юных участников ждут увлекательные задания с карточками и мастер-класс по изготовлению масленичного сувенира в виде чучела, которое издавна считалось одним из главных символов праздника. Завершится занятие подвижными играми во дворике музея.

22 февраля пройдет «Масленица на Постоялом дворе Никитина». Сотрудники Дома-музея Никитина расскажут, как проходили гуляния в прошлые века, какие элементы масленой недели не утратили своей популярности в XXI веке. Во второй части программы - обрядовые песни и реконструкция масленичного гуляния на улице с участием фольклорного ансамбля «Шутейница».

В Музее-усадьбе Веневитинова с 22 по 26 февраля запланирована музейная программа «Масленичные гуляния». Гости познакомятся с самыми колоритными и самобытными традициями празднования широкой Масленицы. Ведущими интерактивной программы будут сказочные персонажи русского фольклора.

Музей-заповедник «Костенки» 24 февраля приглашает на «Выход из зимней спячки». Гостей ждут праздничные гуляния, творческие мастер-классы и блиц-экскурсии в музее.

КОНЦЕРТЫ

В библиотеке имени Никитина 21 февраля пройдет концерт-лекция «Масленица-сметанница». Участники фольклорных коллективов расскажут о специальных обрядах и обычаях, которые сопровождают Масленичную неделю, покажут игры, забавы, расскажут несколько рецептов блинов и споют со зрителями народные песни. Начало в 18.30.

В юношеской библиотеке имени Кубанева 22 февраля пройдет фольклорный праздник «Масленица к нам пришла». Участники познакомятся с традицией проведения праздника, а также с произведениями русских писателей, в которых есть описание старинного праздника.

Студенты и преподаватели отделения хорового народного пения Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей 22 февраля представят театрализованную костюмированную программу с песнями и плясками, конкурсами и частушками, играми и забавами.

ГУЛЯНИЯ В ДК И ПАРКАХ

25 февраля в 16.00 у КДЦ «Северный» (Московский проспект, 131) пройдет игровая программа «Масленица».

26 февраля в 10.00 Масленицу отметят в Городском дворце культуры (ул. 9 Января, 108) программой «Детский клуб».

26 февраля в 12.00 в КДЦ «Шинник» (ул. Ростовская, 39) пройдет театрализовано-игровая программа «Масленица пришла! Открывай ворота!».

26 февраля большая концертно-игровая «Большая Масленица» запланирована в парке у ТРК «Арена» (б.Победы, 23б).

26 февраля в сквере ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1) состоится театрализованное представление «Масленица».

26 февраля в 18.00 народные гуляния пройдут в парке «Дельфин» (ул. Остужева, 2в).