Александр Гусев и Игорь Маковский создадут систему автоматизации сбора и анализа данных для решения ряда региональных задач в Воронежской области

.

Руководитель энергокомпаний доложил главе региона, что Министром энергетики накануне было принято решение о получении филиалом «Воронежэнерго» Паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода с высшим баллом.

В свою очередь губернатор Воронежской области отметил, что энергетики на высоком уровне обеспечивают надежность энергоснабжения, оперативно решают все возникающие вопросы, а также реализуют инвестиционную программу с пониманием нужд региона.

Напомним, что на встрече руководителей в середине сентября в Главном аналитическом центре Обществ губернатор отметил, что применяемые энергокомпанией технологии будут полезны для получения своевременной, точной и достоверной информации, на основе которой будут приниматься решения по эффективному распределению и направлению ресурсов в интересах жителей региона. Работа в этом направлении была закреплена сегодня на встрече соглашением о взаимодействии Общества с Правительством субъекта по вопросам внедрения услуг Регионального ситуационно-аналитического центра.

«Филиал «Воронежэнерго» – один из сильнейших в контуре Обществ, именно поэтому на его мощностях мы реализуем амбициозные, масштабные проекты. Региональный ситуационно-аналитический центр станет инструментом для поддержки принятия решений и современной площадкой для всестороннего раскрытия потенциала Воронежской области», – подчеркнул Игорь Маковский.

«Новый шаг в нашем взаимодействии – система автоматизированного анализа. Мы готовы сотрудничать дальше, объединить имеющиеся информационные ресурсы, чтобы этот перспективный проект был реализован в сжатые сроки и начал работать на благо жителей», – сказал Александр Гусев.