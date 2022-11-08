Последние новости Воронежа на 8 ноября 2022 года: беженцы из Херсона, проверка систем оповещения и отключение воды в центре города

Жители Херсона сначала ехали автобусами, потом - сутки из Ростова в Воронеж на поезде. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Спецпоезд доставил из Херсонской области в Воронеж больше 160 беженцев. Больше половины из них не способны передвигаться самостоятельно. Для транспортировки прибывших департаменты соцзащиты и здравоохранения региона предоставили спецтранспорт и оборудование. Беженцев временно разместили в специализированных учреждениях в шести районах Воронежской области. Принимать вынужденных переселенцев для нашего региона дело уже не новое. С февраля несколько партий мирных жителей из Донбасса и Украины находили временный приют в Воронежской области.

8 ноября воронежцы услышат сирены. Проверку систем оповещения проведет областное учреждение «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность». Сирены включат в 12.00. При этом вещание телеканалов и радиостанций прерывать не будут. В октябре масштабную проверку работы системы оповещения отменили по всей стране, в том числе в Воронежской области. Такое решение принял глава МЧС России Александр Куренков. В ведомстве это объяснили сложной геополитический обстановкой и проведением спецоперации.

Днем 9 ноября у жителей нескольких десятков домов в Ленинском районе Воронежа не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж». Ресурс отключат с 9.30 до 16.00 по следующим адресам:

- улица 9 Января, 35−47а, 28−36;

- улица Фридриха Энгельса, 41−65, 70−80;

- улица Никитинская, 42−54, 37−49;

- улица Свободы, 37−59, 22, 24, 24а;

- улица Пушкинская, 11−13, 10−18.

- улица Куколкина, 11.

Горожан просят заранее запастись водой.

В рамках осеннего призыва 580 жителей Воронежской области уже прошли медкомиссию. Об этом сообщили в правительстве региона 7 ноября. Годными к несению службы оказались 414 человек. Остальные воронежцы получили отсрочки в рамках действующего законодательства или оказались освобождены от призыва по состоянию здоровья. В правительстве региона также напомнили, что срочники не будут участвовать в специальной военной операции на Украине.