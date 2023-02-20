Умер ветеран Великой Отечественной войны, переехавший из ДНР в Воронеж

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От себя лично и от всех депутатов Воронежской городской Думы выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, полковника запаса Дмитрия Викторовича Штанченко.

Он прожил поистине героическую и трудную жизнь.

С ноября 1943 по май 1945 года Дмитрий Викторович воевал в составе мотострелкового батальона при второй гвардейской танковой армии. Освобождал польский Люблин, брал Берлин, участвовал в штурме Рейхстага.

За свои боевые заслуги Дмитрий Викторович Штанченко был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени.

После войны он трудился на донецких шахтах, был удостоен высшей государственной награды СССР – ордена Ленина.

В феврале 2022 года Дмитрий Викторович принял решение переехать в Воронеж. Он взял с собой самое ценное – свои боевые и трудовые награды. Но военная форма осталась в Комсомольском.

Мы помогли Дмитрию Викторовичу сшить к 9 Мая новый военный китель. Накануне Дня Великой Победы исполнилось и еще одно заветное желание ветерана – он получил российский паспорт.

Казалось бы спокойная, полная уважения и признания жизнь начинается снова, но судьба распорядилась по-другому.

Покойтесь с миром, Дмитрий Викторович. Вы навсегда – в нашей памяти и наших сердцах.

Председатель Воронежской городской Думы

Владимир Ходырев