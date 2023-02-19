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Происшествия19 февраля 2023 8:30

В Воронеже из-за пожарной тревоги эвакуировали посетителей и работников ТЦ «Арена»

Люди пережидали возле здания торгового центра
Ирина ШАБАНОВА
Фото читателей

Фото читателей

Днем 19 февраля из торгового центра «Арена» в Воронеже эвакуировали людей. В здании объявили пожарную тревогу. Об этом «Комсомольской правде» рассказали читатели.

Примерно в 11.15 по громкой связи объявили, что в здании сработала пожарная сигнализация. Персонал и посетителей попросили выйти.

Фото читателей

Фото читателей

- Сказали, не пользоваться лифтами, эскалаторы тоже отключили. К зданию тут же подъехала пожарная машина, - поделились очевидцы.

По счастью, долго стоять на морозе людям не пришлось. В 11.25, после того, как спасатели убедились, что угрозы нет, их пригласили обратно в ТЦ. В пресс-службе ГУ МЧС по региону пояснили, что причиной эвакуации стало ложное срабатывание пожарной сигнализации.

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