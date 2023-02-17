Проект благоустройства Петровской набережной Воронежа скорректировала пандемия

Сейчас работы идут на отрезке от Чернавского моста до Адмиралтейской площади Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Работы по реконструкции Петровской набережной в Воронеже подошли к «экватору». Об этом сообщил журналистам руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

- На данном этапе активно ведется реализация первой очереди благоустройства. Проект реконструкции второй очереди находится на стадии государственной экспертизы, - сообщил чиновник.

Условной границей между первой и второй очередью служит Адмиралтейская площадь и Успенский храм. Намывная территория за площадью в сторону Вогрэсовского моста – это вторая очередь, площадь которой составляет больше 20 гектар. Приступить к ее благоустройству в правительстве рассчитывают в апреле-мае, как только будет готово заключение. Реализацией проекта, как и первой очереди, будет заниматься администрация города.

- Это будет экологичная набережная с большим количеством пирсов и променадов, - рассказал Еренков. – Поскольку ее концепция разрабатывалась в период пандемии, то ряд проектных решений основан на рекомендациях ВОЗ. Например, рекомендация по разделению людских потоков, созданию мест отдыха у воды для шумных компаний и одиночных прогулок.

Однако глобальные планы департамента распространяются не только на набережную правого берега. В 2023 году чиновники собираются разработать эскизный проект благоустройства набережной Авиастроителей на левом берегу водохранилища, чтобы связать эти объекты, создав целую систему.

- Этот объект, как и улицу Карла Маркса, будем благоустраивать во взаимодействии с горожанами, с учетом общественного мнения и конкурсного отбора предложений, - добавил Андрей Еренков.