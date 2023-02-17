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Общество17 февраля 2023 13:14

Проект благоустройства Петровской набережной Воронежа скорректировала пандемия

В департаменте архитектуры и градостроительства рассказали о ходе работ по реконструкции
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Сейчас работы идут на отрезке от Чернавского моста до Адмиралтейской площади

Сейчас работы идут на отрезке от Чернавского моста до Адмиралтейской площади

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Работы по реконструкции Петровской набережной в Воронеже подошли к «экватору». Об этом сообщил журналистам руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

- На данном этапе активно ведется реализация первой очереди благоустройства. Проект реконструкции второй очереди находится на стадии государственной экспертизы, - сообщил чиновник.

Условной границей между первой и второй очередью служит Адмиралтейская площадь и Успенский храм. Намывная территория за площадью в сторону Вогрэсовского моста – это вторая очередь, площадь которой составляет больше 20 гектар. Приступить к ее благоустройству в правительстве рассчитывают в апреле-мае, как только будет готово заключение. Реализацией проекта, как и первой очереди, будет заниматься администрация города.

- Это будет экологичная набережная с большим количеством пирсов и променадов, - рассказал Еренков. – Поскольку ее концепция разрабатывалась в период пандемии, то ряд проектных решений основан на рекомендациях ВОЗ. Например, рекомендация по разделению людских потоков, созданию мест отдыха у воды для шумных компаний и одиночных прогулок.

Однако глобальные планы департамента распространяются не только на набережную правого берега. В 2023 году чиновники собираются разработать эскизный проект благоустройства набережной Авиастроителей на левом берегу водохранилища, чтобы связать эти объекты, создав целую систему.

- Этот объект, как и улицу Карла Маркса, будем благоустраивать во взаимодействии с горожанами, с учетом общественного мнения и конкурсного отбора предложений, - добавил Андрей Еренков.

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