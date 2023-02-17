Игорь Артамонов: Наши врачи используют лучшие методики, что позволяет выхаживать малышей и заботиться о здоровье мам на более высоком уровне

.

Накануне в ходе встречи с Президентом России это отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она представила регион в числе субъектов, которые добились значительного снижения этого показателя.

Младенческая смертность – один из важнейших критериев состояния здоровья населения, который отражает благоприятные или неблагоприятные социально-экономические условия жизни, интегральный показатель качества работы служб родовспоможения и детства. В 2022 году показатель младенческой смертности в Липецкой области составил 3,1%, годом ранее он составлял 3,6%. Это ниже среднероссийского показателя, который в прошлом году равнялся 4,5%, в 2021 году – 4,6%.

Как отметили в региональном управлении здравоохранения, достижение таких результатов стало возможным благодаря организации эффективной работы первичного звена. В Липецкой области создана трёхуровневая сеть медицинских организаций, оказывающих квалифицированную и специализированную медицинскую помощь женщинам и детям.

«Мы проводим большую работу по улучшению медицинского обслуживания в регионе. Особая роль здесь отводится службе родовспоможения и детства. Наши врачи используют передовое оборудование и лучшие методики, что позволяет выхаживать малышей и заботиться о здоровье мам на более высоком уровне. Мы построили новую детскую поликлинику в Липецке и первоклассно её оснастили, в Чаплыгине возвели здание, где разместились женская консультация и детская поликлиника. Эти проекты – ещё один важный шаг в развитии липецкой медицины», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Флагманом в службе родовспоможения и оказания медицинской помощи новорождённым детям является Липецкий областной перинатальный центр, который организует и координирует работу всей акушерской службы региона. Именно здесь оказывается помощь беременным и роженицам в наиболее сложных случаях, получают лечение недоношенные дети.

В медицинской организации работает команда высококвалифицированных профессионалов – акушеров-гинекологов, неонатологов, реаниматологов, среднего медицинского персонала. Используется новейшее медицинское оборудование. Функционирует отделение реанимации новорождённых детей. Большой вклад в оказание неотложной помощи детям и выхаживание новорождённых вносит консультативно-реанимационная бригада Областной детской больницы, которая ежегодно осуществляет около 200 выездов в медицинские организации области.

Благодаря совместной работе регионального перинатального центра, областной детской больницы, женских консультаций, детских поликлиник и стационаров обеспечен высокий охват беременных женщин пренатальным скринингом, в практику внедрены новые организационные формы медицинского обслуживания новорождённых – совместное пребывание матери и ребёнка, раннее прикладывание к груди, ранняя выписка из родильных домов, внедрены расширенный неонатальный скрининг на наследственную патологию, неонатальный кардиологический скрининг для выявления критических пороков сердца, протоколы лечения пациентов согласно стандартам и порядкам оказания медицинской помощи, расширена группа детей катамнестического наблюдения.

Важным фактором является постоянное повышение профессионального уровня специалистов. Так, за 2019-2022 годы на обучение в федеральные симуляционные клинические центры были направлены 210 медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и акушерства-гинекологии.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.