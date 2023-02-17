40 бережливых проектов по развитию инфраструктуры региона реализовано при участии Нововоронежской АЭС

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В 2022 году в рамках совместного проекта Правительства Воронежской области и Госкорпорации «Росатом» «Эффективный регион» при участии сотрудников Нововоронежской АЭС было реализовано 40 проектов по развитию инфраструктуры региона и улучшению жизни граждан за счет применения инструментов «бережливого» производства.

Взаимодействие нововоронежских атомщиков шло с 14 департаментами Правительства Воронежской области.

21 проект стал победителем грантового конкурса «Бережливая инициатива», организованного Фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» при поддержке ГК «Росатом». Организации в сфере здравоохранения, образования, соцзащиты населения получили грантовую поддержку в размере 26 млн рублей (от Росатома и из бюджетных региональных средств) для повышения эффективности деятельности и улучшения качества оказания услуг.

По итогам реализации проекта удалось сократить время ожидания автобуса с 40 до 10 минут за счет подключения транспорта к умной системе информирования, снизить количество стихийных свалок возле контейнерных площадок, внедрить цифровые технологии для оптимизации работы Перинатального центра БУЗ ВО «ВОКБ №1» и др.

По словам координатора команды от Нововоронежской АЭС, начальника отдела развития Производственной системы Росатома Ирины Колягиной, в планах на 2023 год — расширить работу по применению «бережливого» управления, охватив новые направления.

«Достигнуты хорошие результаты, губернатор Воронежской области дал высокую оценку проделанной работе. Нововоронежская АЭС во многих вопросах является первопроходцем и готова делиться своими знаниями и компетенциями на благо жителей региона, повышая комфорт взаимодействия граждан, бизнеса и государственных органов», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Положительный опыт работы будет активно использован нововоронежскими атомщиками в усовершенствовании собственных производственных процессов на атомной станции, в частности, оптимизации планово-предупредительных ремонтов на АЭС, а также в образовательных и спортивных учреждениях г. Нововоронежа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС