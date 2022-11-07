Нововоронежская АЭС почтила экологической акцией память выдающихся атомщиков

Фото Ольга Мартынова

На «Аллее атомщиков» у Нововоронежского политехнического колледжа в торжественной обстановке была высажена декоративная яблоня в честь Бориса Васильевича Антонова.

Это дань уважения человеку, стоявшему у истоков создания единой генерирующей компании на базе российских АЭС – Концерна «Росэнергоатом». Который неуклонно проводил в жизнь генеральную линию на повышение эффективности, надежности и безопасности производственных процессов АЭС.

«Борис Васильевич Антонов не уставал повторять: «Стандарты Госатомнадзора по вопросам безопасности АЭС очень сложные. Но жесткость этих требований не дает нам возможности расслабиться». Практически ничего из того, что он говорил 20 лет назад, не утратило своего значения. Энергия, свет, тепло – эти важнейшие для современного общества ресурсы по-прежнему обеспечивают высокие профессиональные качества сотрудников Концерна «Росэнергоатом». При этом приверженность культуре безопасности, которую со знанием дела культивировал Антонов, считается приоритетом в атомной промышленности», - подчеркнул директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Безусловной заслугой Антонова является создание Кризисного центра «Росэнергоатома», который стал основой для оперативной помощи атомным станциям в случае аварийных ситуаций. С 2005 года на всех АЭС проводится День культуры безопасности. Учрежденный на совещании главных инженеров АЭС, он также считается Днем памяти Бориса Антонова, как атомщика, внесшего большой вклад в становление приверженности культуры безопасности.

Наряду с НВ АЭС и Советом ветеранов станции инициаторами очередного экологического мероприятия в Нововоронеже выступили Воронежское областное отделение Всероссийского общества охраны природы и руководство политехнического колледжа - филиала НИЯУ МИФИ. Почетными гостями стали советники ректора МИФИ Наржан Нурахов и Алия Биккузина.

«Хочется сказать спасибо нашей молодежи за активное участие в акции. Важно, что высадкой деревьев на аллее дело не ограничивается, после этого учащиеся колледжа внимательно следят и ухаживают за зелеными насаждениями. Таким образом все вместе мы чтим память людей, внесших значимый вклад в развитие атомной отрасли, и делаем родной Нововоронеж еще более красивым и экологичным», - уверена председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы - эксперт-руководитель Учебно-тренировочного пункта Нововоронежской АЭС Ольга Романова.

Справка

«Аллея атомщиков» заложена 9 сентября 2021 года. Именные семь декоративных яблонь Недзведского были высажены в честь: стоявших у истоков атомной электроэнергетики академиков Игоря Курчатова, Анатолия Александрова, Льва Арцимовича, осуществлявшего разработку и научное руководство пуском первого энергоблока НВ АЭС Виктора Сидоренко (приказом Концерна «Росэнергоатом» 12 мая 2022 года Нововоронежской АЭС присвоено имя Виктора Алексеевича Сидоренко), первого директора Нововоронежской АЭС Федора Овчинникова, первого директора колледжа Юлии Мирошниченко, ученого-практика, заложившего научную основу безопасной эксплуатации водо-водяных реакторов Льва Голубева. Специальные таблички с QR-кодом для мобильных телефонов помогают узнать подробную биографию человека, в честь которого высажено дерево.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС