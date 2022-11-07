Кто на костылях, а кто на носилках: спецпоезд доставил из Херсона в Воронеж больше 160 беженцев

Прибывших встретили волонтеры, спасатели, соцработники и врачи Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Резкий звук сирен пронзает ноябрьский воздух. По улицам, сверкая проблесковыми маячками, несутся скорые. Одна, две, пять. За ними – машина МЧС. Десятки скорых съезжаются к привокзальной площади. 7 ноября Воронеж принимает очередную партию беженцев с теперь уже российских территорий – из Херсонской области, где сейчас идут ожесточенные бои.

Люди провели в пути больше суток Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

НЕОБЫЧНЫЕ ПАССАЖИРЫ

Принимать вынужденных переселенцев для Воронежа дело уже не новое. С февраля несколько партий мирных жителей из Донбасса и Украины находили временный приют в нашем регионе. Действия спецслужб отработаны и четки. Но на этот раз спецпоезд привез в столицу Черноземья особенных пассажиров. К их приему на перроне первого пути выстроились ряды инвалидных кресел. Подходит состав, открываются двери, сотрудники МЧС аккуратно передают с рук на руки и спускают с подножек инвалидов из пансионатов Херсона.

Правительство области выделило спецтранспорт и оборудование Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Пассажиры – большей частью старики. Кто на костылях, кто на ходунках, кто на креслах и даже носилках. По щекам многих текут слезы, но голоса бодрые и счастливые. Благодарят за гостеприимство, сопровождение, говорят – кормили хорошо, принимали – как родных. Ехали сначала автобусами, потом - сутки из Ростова на поезде.

Беженцев доставят автобусами и разместят в шести районах области Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПОПУГАЙ И ГАРМОШКА

Следом за людьми на перрон сгружают нехитрый скарб – мешки с подписанными фамилиями. Имущество беженцев всегда скромное, но в котомках постояльцев пансионатов престарелых и инвалидов – лишь то, что особенно им дорого.

Все имущество пассажиров Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Там гармошка и гитара мои! – кричит спасателям старик на костылях, едва ступив на перрон. – Принесите. Только аккуратнее, меха не порвите. Это все мое имущество. Без музыки я не могу…

Гармошка, гитара и попугай Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сухонькая, не лишенная женского кокетства, старушка держится за локоть старика, прижимает к себе закутанную в платок куклу.

Только самое дорогое Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Женщина на дощечке с колесами представляется – Лариса Вехова, приехала из каховского дома-интерната:

- Времени собраться нам, конечно, не было. Приехали сюда втроем: с дочкой Таней и попугаем. Не смогла его бросить. Встретили нас очень хорошо, сопровождающие в нашем вагоне – самые лучшие. По одному взгляду понимали, что нам нужно.

С музыкой о жизни Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Молоденький МЧС-ник быстро сбрасывает куртку и кутает в нее клетку с озябшим попугаем - в это утро в Воронеже всего +2. Бежит искать одеяло.

"ИЩИТЕ НАС В ВОРОНЕЖЕ"

Лариса признается, что расставание с родными местами далось нелегко:

Лариса приехала с дочкой и попугаем Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Понимаете, там все родное. С 18 лет жила. Вся жизнь, все своими руками с любовью сделано.

Женщина просит журналистов передать послание ее другу Виктору. Говорит, что оставила для него в «Одноклассниках» сообщение с номером телефона.

- Передайте, пусть ищет меня в Воронеже…

Утром понедельника к привокзальной площади Воронежа съехались десятки машин "Скорой помощи" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

По данным ГУ МЧС по региону, 7 ноября в Воронеж прибыли около 160 человек, больше половины из которых не способны передвигаться самостоятельно. Для их транспортировки департаменты соцзащиты и здравоохранения региона предоставили спецтранспорт и оборудование. Прибывших временно разместят в специализированных учреждениях в шести районах Воронежской области.

- Сегодня утром приняли первую большую группу херсонцев. Позаботимся о них, как о родных: просто посмотрите видео и поймете, в каком состоянии к нам прибыли пожилые. Воронежская земля всегда готова подставить плечо, выручить в сложной ситуации. Так будет всегда, потому что у нас самые отзывчивые люди, - написал в понедельник воронежский губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.