Воронежцы получили доступ к высокотехнологичному транспортному сервису

Фото ЕвгенииГусевой

Получить комфортный доступ к финансовым и нефинансовым сервисам, а также удобно использовать городской общественный транспорт можно через GorodPay, мобильное приложение от партнера Газпромбанка. Высокотехнологичный сервис теперь доступен и в Воронеже.

С его помощью легко построить подходящие маршруты, пополнить транспортные карты Подорожник и Екарта, сохранить историю поездок и даже выпустить онлайн-карту Мир, чтобы оплатить проезд со скидкой. В приложении удобно воспользоваться бонусами и скидками от партнеров сервиса. Приложение будет полностью доступно к использованию после загрузки на смартфон, регистрации и привязки транспортной и банковской карт. В ряде случаев можно оплатить проезд виртуальной картой Мир с дисконтом.

Сервис быстро развивается и уже доступен не только в Воронеже, но и в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Саратове, Туле, Костроме, Хабаровске, Белгороде, Иванове, а также в Белгородской и Калининградской областях. География будет расширяться.