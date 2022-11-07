Каждый коммунист – это золото, отмытое от песка обывательщины

Андрей Рогатнев. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

7 ноября наша страна отмечает юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Прошло 105 лет после этого события. В преддверии праздника идеи Октября, ценности современной молодежи, а также главные задачи специальной военной операции мы обсудили с первым секретарем Воронежского обкома КПРФ, руководителем фракции КПРФ в Воронежской областной Думе Андреем Рогатневым.

«ВЕРНУТЬ СОЦИАЛИЗМ НЕОБХОДИМО»

- Андрей Иванович, оппоненты КПРФ говорят, что идеи Октября безнадежно устарели. Как вы относитесь к этим утверждениям?

– Как можно относиться к высказываниям тех, кто сам безнадежно устарел? Оппоненты КПРФ и вообще все апологеты либерализма в России сегодня посрамлены. 105-летие Великой Октябрьской социалистической революции мы отмечаем в новых условиях. Они связаны не только со специальной военной операцией, которую проводит Россия на территории Украины, ломая хребет нацистской гадине, засевшей в Киеве.

Сам ход современной истории подчеркивает: идеи Октября как никогда актуальны. Посмотрите, какое большое количество стран не просто отмечает годовщину революции, но и равняется на идеи, принципы, взращенные Октябрем! Социалистический Китай становится лидером мира, демонстрируя темпы роста, сравнимые со сталинской индустриализацией. Это дорогого стоит.

- Совсем недавно комсомольцы отмечали день рождения своей организации. Насколько актуален марксизм-ленинизм для молодежи в современных условиях?

– Классики потому и являются таковыми, что сумели показать новый путь не только социального, политического, но и экономического прогресса человечества на основе общества социальной справедливости. Все разговоры, что стремление к коммунизму – это несбыточная мечта человечества, разбиваются о примеры Китая или Вьетнама.

Титанические процессы в аналогичном направлении происходят и в Латинской Америке, Африке, Азии. И российская молодежь, которая видит несправедливость в обществе, тянется к работам Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина. В них она находит отклики на свои чаянья. Не все молодые люди отравлены «либертятиной» и «навальнятиной». Многие ребята и девчата искренне верят, что можно без больших потрясений видоизменить общество, вернуть социализм, обновленную Советскую власть.

«СБЕЖАВШАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПЕНА, ОСНОВНОЙ СЛОЙ – ПАТРИОТЫ»

- Андрей Иванович, но не кажется ли вам, что все же нынешняя молодежь думает в основном о себе, а не о Родине?

– Горячий воздух всегда поднимается наверх. Пена тоже находится на поверхности. Но мы прекрасно понимаем, что продуктивный слой прохладного воздуха, средний слой воды находятся внутри.

Сегодня навязанные западной идеологией принципы свободы личности, а не свободы общества оказываются ущербными. Мы видим, как это общество, погрязшее в разного рода экспериментах, фактически занимается самоедством.

А взращенные в советское время традиции приобретают новый смысл и дыхание. Молодежь, которая думает только о себе, которая сбежала в связи с мобилизацией из страны, – это как раз та самая пена. А основной слой – здесь, с нами. Родину не выбирают.

- Что нужно изменить в системе воспитания и образования, чтобы растить патриотов?

– Стоит отказаться от ЕГЭ и Болонской системы, которые оглупляют нынешнее подрастающее поколение. Если мы хотим получить общество думающих людей, то нужно избавиться от этих искусственно нам навязанных элементов западного образования.

В школьных учебниках уже есть большие изменения. К своему удивлению, в этом году увидел в книгах объяснения таких понятий, как коллективизация, индустриализация, первые пятилетки. Это те маленькие шаги, которые власть сегодня вынуждена делать, столкнувшись с серьезными внешними вызовами.

Однако остается еще много вопросов для решения внутри страны. И делать это предстоит молодым, которые учатся по правильным учебникам, воспитывающим патриотизм, а не насаждающим чувство эгоистического индивидуализма.

«БЕЗ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ НЕ ОБОЙТИСЬ»

- С началом СВО мы оказались в ситуации, напоминающей в определенной степени 1941 год. С точки зрения коммунистов, какие главные задачи необходимо решить в ходе специальной военной операции?

– Думаю, последние две цифры необходимо поменять местами. Мы находимся в ситуации 1914 года – Первой мировой войны. Именно тогда процессы, которые классики обозначили как «верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому», не могли не выразиться в большом мировом конфликте. И именно Октябрьская революция показала человечеству, в каком направлении нужно идти, чтобы прекратить мировую бойню. Сегодня наблюдаем подобное.

Стоило только нашему руководству страны признать независимость Луганской и Донецкой народных республик, как Запад показал свой звериный оскал. Запад, который десятилетиями паразитирует на колониальных завоеваниях, выкачивает ресурсы из многих стран. Теперь же монополия Соединенных Штатов Америки практически сошла на нет.

Однако остается целый спектр задач, которые нужно решить. Во-первых, необходимо возвращаться к плановости экономики. Нужно вернуть государству добывающие и стратегически важные перерабатывающие производства.

И самое важное – необходимо обратить внимание на человека труда. Квалифицированные специалисты стремительно стареют, а молодежь не так хорошо подготовлена, как хотелось бы. Наши задачи - восстановление системы профессионального образования, государственного контроля. Пора прижать хвосты олигархам, которые долгие годы эксплуатировали заводы, шахты и карьеры, ничего не вкладывая взамен.

Правильно говорят лидер нашей партии Геннадий Зюганов и председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов: без реприватизации больших пакетов предприятий нам не обойтись. Иначе мы столкнемся с трудностями, которые российская экономика может не пережить.

- Как бы вы оценили уходящий год? Каким он был для вашей партийной организации?

–Для нашей страны – это год откровений. Признание независимости ДНР и ЛНР. Наконец мы стали называть объединенную под ущербными ценностями Европу и ее поводырей не партнерами, а геостратегическими противниками.

Спецоперация. Если бы не мы ее начали, то через какое-то время полностью марионеточный режим на Украине объявил бы такую же операцию на нашей территории.

Для партийной организации год выдался достаточно напряженным в работе. Мы настроены на слаженную и эффективную работу по защите нашей Родины. Почти рота воронежских коммунистов выполняет свой долг, защищает Россию от нацистской нечисти.

По всей партийной вертикали стараемся отстаивать права наших граждан. Ставим вопросы контроля над ценами, замораживания тарифов ЖКХ, принятия закона о поддержке детей войны, защиты экологии.

Кроме того, 2022 год – год больших юбилеев. Наше областное отделение подготовило много мероприятий и полиграфических материалов. Хотелось бы, чтобы многие воронежцы поучаствовали в декабрьских празднованиях, посвященных 100-летию нашей родины – Союза Советских Социалистических республик. Ведь именно в СССР все народы жили в мире и дружбе, и каждый человек был уверен в своём завтрашнем дне.

Руководство партии настраивает нас на рабочую обстановку. В ней живет, созидает и творит Воронежская областная организация КПРФ. Каждый коммунист – это золото, отмытое от песка обывательщины, которой долгие годы нас заносило.