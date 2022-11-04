Выходные в Воронеже: Ночь искусств, фестиваль "На Казанскую", парад

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НА КАЗАНСКУЮ

4 ноября воронежцы отметят День народного единства и религиозный праздник фестивалем «На Казанскую». Гала-концерт XXX форума фольклорных и этнографических коллективов пройдет во Дворце культуры железнодорожников.

В программе праздника выступят фольклорный ансамбль из Санкт-Петербургской консерватории, мужской ансамбль старинной казачьей песни «Крепость» и фольклорный ансамбль «Родные напевы» из Волгоградской области, ансамбли «Воскресение» и «Арепей» из Липецка, фольклорные ансамбли из Воронежа - «Воля», «Время», «Паветье», «Терем», «Радовесь», «Хохольские родники». А еще можно услышать три коллектива из легендарного села Афанасьевка Алексеевского района Белгородской области, в которых песни своего села поют три поколения: детский фольклорный ансамбль «Сорока» и молодежный фольклорный ансамбль «Благовест», фольклорный ансамбль села Афанасьевка. Прозвучат произведения песенного фольклора Воронежского края, а также старинные песни областей России.

В фойе развернется выставка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. Мастера представят изделия из шерсти и войлока, украшения из бисера и натурального камня, иконы и колокола авторского литья, куклы в национальных костюмах, обереги, скульптуру малых форм из глины и дерева, авторскую керамику, декоративную посуду, предметы домашнего обихода, панно из глины и природных материалов, традиционные воронежские свистульки, резьбу по дереву и кости, роспись по дереву, лаковую миниатюру. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НОЧЬ ИСКУССТВ

4 ноября Воронеж присоединится к ежегодной акции «Ночь искусств». В этом году темой события станут «Наши традиции». «Комсомолка» составила путеводитель по воронежской «Ночи искусств». Многие мероприятия можно посетить бесплатно.

КАНИКУЛЫ

В эти выходные заканчиваются каникулы, «Комсомолка» составила путеводитель по развлекательным мероприятиям, которые могут посетить в эти дни воронежские ребята. Еще можно успеть посмотреть несколько спектаклей "Маршакфеста".

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ "КАЗАЧИЙ ДОН"

5 ноября в Городском Дворце культуры состоится Х фестиваль-конкурс казачьей песни и танца «Казачий Дон» имени Тихона Аскоченского. В нем примут участие творческие коллективы, отдельные исполнители, основу репертуара которых составляет народное творчество, направленное на сохранение традиционной казачьей культуры. Среди участников: кадеты Горожанкинского казачьего кадетского корпуса, ансамбль «Горница», ансамбль русской народной и казачьей песни «Родные напевы», младший состав ансамбля народной песни «ЛюбоЖить», ансамбль песни и пляски «Казаки России», ансамбль традиционной казачьей культуры «Казачья Родова», народный театр танца «Золушка», казачий коллектив «Рута», женский ансамбль старинной казачьей песни «Жалочькя», студенты отделения сольного и хорового народного пения Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей, вокальный ансамбль «Казачье сердце», вокальный ансамбль «Кружева», вокальный ансамбль «Придонье», а также солисты Любовь Маркова, Сергей Слободяник, Елена Агаркова, Ольга Лосева, Константин Кургузов, Виктор Шарунов, Матфей Киселев. В программе также мастер-классы по казачьей песне и казачьему плясу. Начало в 10.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НОЧЬ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ

5 и 6 ноября в Ботаническом саду пройдет «Ночь летучей мыши». В программе экологического праздника: лекция специалиста по летучим мышам Елены Шерстяных, кормление летучих мышей, рассказ о дуплянках и секретах привлечения насекомоядных зверьков на участок, развенчание страшных мифов и легенд о жизни летучих мышек, викторины и другие познавательные развлечения.

Акция пройдет в субботу и воскресенье с 16 до 19 часов. 12+

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРАДА

6 ноября на Ленинском проспекте пройдет военно-историческая реконструкция парада 1941 года. Воронеж стал одним из трех городов страны, где в 24-ую годовщину Октябрьской революции в сложных условиях прифронтового города прошел военный парад войск, ставший символом стойкости и мужества советских воинов. И вот его повторят для воронежцев.

Территорию у музея-диорамы огородят по периметру турникетами. Зрители смогут пройти в зону проведения мероприятия через четыре входные группы с 13 стационарными и одним ручным металлодетекторами, поэтому желающим посетить реконструкцию парада следует заранее спланировать время своего прохода. Начало в 12.00, 12+

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ

В театре драмы 5 ноября в 14.00 и 18.00 спектакль «Ночь перед Рождеством» по повести Гоголя. 6 ноября в 18.00 - «Маскарад» по пьесе Лермонтова.

В филармонии 4 ноября в 19.00 и 5 ноября в 18.00 в рамках абонемента №1 «Симфоническая музыка по субботам» Воронежский академический симфонический оркестр сыграет с пианистом Евгением Михайловым. Музыканты сыграют Концерт для фортепиано с оркестром Падеревского, Симфонию №2 Шимановского. 6 ноября в 13.00 в рамках абонемента №4 «Эта прекрасная классика» пройдет программа к юбилею Петра Великого. Музыканты сыграют: Концерт для гобоя с оркестром ля минор (3 часть) Вивальди, «Менуэт» и «Шутка» из сюиты си минор Баха, «Я ли в поле да не травушка была» Чайковского, русскую народную песню «Травушка-муравушка» и другие.