Мэр Воронежа Вадим Кстенин анонсировал открытие в парке "Дельфин" еще одного городского катка

Фото из телеграм-канала Вадима Кстенина Фото: Предоставлено

Парк «Дельфин», по мнению главы Воронежа Вадима Кстенина, - пример эффективного использования концессии.

- Из полузаброшенной территории он стал одним из самых популярных у горожан мест отдыха, в него едут со всех районов, и каждый может найти здесь что-то для себя. Летом, по подсчётам концессионера, его посещает до 10 тысяч человек - и это в будни, - рассказал мэр в своем телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Вадима Кстенина Фото: Предоставлено

Решение о передаче места отдыха инвестору мэр считает удачным опытом партнерства. Популярность парка растет, что позволяет в перспективе концессионеру окупить многомиллионные вложения в его возрождение.

- Эдуард Толоконников принял правильное решение, когда с первого дня своей деятельности в парке начал советоваться и взаимодействовать с воронежцами. Он уже перевыполнил свои обязательства по инвестициям - и это не предел развития парка, - отметил глава города.

Фото из телеграм-канала Вадима Кстенина Фото: Предоставлено

Среди новых интересных локаций Вадим Кстенин отметил зону изучения ПДД, видовые площадки, дополнительные спортивные объекты, в том числе, памп-трек, а также серьёзное и качественное озеленение. Этот опыт мэр даже поручил взять на вооружение сотрудникам городского управления экологии. А в ближайшей перспективе – оборудование зимой в парке катка с искусственным льдом.

- Таких объектов много не бывает, зимой же начнут подготовку к созданию бассейна. Я, как и десятки тысяч горожан, очень доволен и реализацией задуманного, и максимальным вниманием к деталям и посетителям. Например, скоро, кроме мужского и женского туалетов, будет открыт специальный детский. Появятся и другие новинки, - рассказал Вадим Юрьевич. - Мы сразу договорились с Эдуардом Алексеевичем, что всё в парке будет делаться с самым бережным отношением к деревьям. Эта договорённость соблюдается неукоснительно.