«Единая Россия» в День народного единства передаст подарки семьям мобилизованных по всей стране

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Ко Дню народного единства «Единая Россия» проводит акцию «Россия – единая семья!». В её рамках регионы отправили подарочные наборы семьям мобилизованных и добровольцев. Каждый такой набор отражает особенность региона – в нём собраны национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов сообщил, что Воронежская область направила подарочные наборы ко Дню народного единства в Красноярский край в рамках акции «Россия – единая семья! От всего сЕРдца».

«Активисты партии и «Молодой Гвардии «Единой России» в регионе сформировали 50 подарков для многодетных и малообеспеченных семей мобилизованных из Красноярска. В состав наборов вошло всё то, чем славится наша область. Например, Воронежские конфеты, пряники «Лики Воронежа», халва местного производства. В свою очередь коллеги из Красноярского регионального отделения передали подарочные наборы для жен, матерей и детей мобилизованных воронежцев.

Партийная акция «Россия – единая семья! От всего сЕРдца» позволяет оказать помощь людям, которые сейчас очень в ней нуждаются и находятся от нас в тысячах километрах. Акция еще раз подтверждает, что вне зависимости от места проживания мы все – один народ. Сильный и непобедимый».

Активисты Удмуртского регионального отделения партии передали подарки в Омскую область.

«Их мы собирали всей Республикой, вместе с нашими предприятиями и депутатами. Отправили селтинский мёд, воткинские и сарапульские сладости к чаю, шоколадные перепечи и многое другое. Таким образом хотим поддержать семьи мобилизованных сибиряков, сказать, что мы городимся их мужьями, отцами, сыновьями, которые в трудную минуту встали на защиту Родины. Наша большая страна – это единая семья, в которой каждый должен друг другу помогать. И мы это делаем. Сегодня в Удмуртии вновь реализуется партийный проект «ПоддЕРжка». Волонтёры, депутаты, неравнодушные жители пришли на помощь десяткам семей мобилизованных, не оставили наедине с их социальными и бытовыми вопросами. И это тоже поддержка наших солдат, которые могут не волноваться за свои семьи, находясь далеко от них, на защите рубежей страны», – отметил секретарь реготделения «Единой России», глава региона Александр Бречалов.

Кубанские единороссы отправили подарки многодетным семьям Мариуполя. Их доставят в гуманитарный центр «Единой России», который работает в городе с марта этого года и уже оказал помощь десяткам тысяч жителей. Волонтёры партии также будут адресно доставлять подарочные наборы в семьи, которые не могут доехать до гуманитарного центра.

«Мы сформировали несколько десятков подарочных наборов. В них продукты и деликатесы кубанских производителей: мясные изделия, соленья, чай и сладости. В День народного единства решили поздравить жителей и показать, что мы вместе – мы единая семья. Ко Дню народного единства подарки доставят адресатам», − рассказал секретарь реготделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко.

Подарки из Перми получат семьи мобилизованных в Саратовской области, из Оренбурга – в Вологодской. Орловская область обменяется с Амурской, Калужская – с Курганской.

В акции «Единой России» «Россия – единая семья!» принимают участие все региональные отделения партии, в том числе в новых субъектах.

Помимо этого, «Единая Россия» в День народного единства продолжит оказывать помощь семьям мобилизованных и решать их бытовые вопросы, проведет экскурсии и организует праздники для детей беженцев. Также депутаты от партии передадут снаряжение и экипировку мобилизованным бойцам, навестят раненых участников СВО в госпиталях.

Пройдут и ставшие традиционными автопробеги, раздача ленточек-триколоров и тематические флешмобы, посвящённые единству народов России.