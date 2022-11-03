Мэр Воронежа оценил результаты реконструкции подземного перехода на Московском проспекте

Фото из телеграм-канала Вадима Кстенина Фото: Предоставлено

В Воронеже практически завершилась реконструкция подземного перехода на Московском проспекте у "Политеха". Мэр Воронежа Вадим Кстенин лично посетил обновленный объект и поделился своими впечатлениями в телеграм-канале:

- Думаю, многие подписчики помнят, в каком состоянии был подземный переход на Московском проспекте и сразу после пожара, и в дальнейшем – такие фотографии облетели множество новостных сайтов нашего города. После возгорания там навели базовый порядок, но состояние оставалось удручающим.

К сожалению, в случае с «подземками» простой ремонт проблемы не решает. Без постоянного присмотра за помещениями они очень скоро приводятся в негодность вандалами.

Наиболее эффективным решением этой проблемы, по мнению главы Воронежа, становится передача подземного перехода инвестору в рамках концессионного соглашения.

- В таком формате муниципально-частного партнерства экономия бюджета или его доходы не стоят во главе угла. Самое важное – объект не только приводится в порядок, но потом эксплуатируется, содержится, убирается и т.д. А после завершения срока соглашения – возвращается в муниципальную собственность.

На сегодня большинство работ в переходе у «Политеха» завершены. Осталось лишь смонтировать подъемники для маломобильных граждан. Инвестор ожидает поставку оборудования со дня на день.

По словам мэра, реконструкция перехода обошлась в сумму более 9 миллионов рублей. Перед началом ремонта провели обследование несущих конструкций, которое подтвердило их надежность. Теперь в переходе новые входные группы, мощение, и ни следа пожара: отремонтированы потолок и стены, появилась удобная навигация. В помещении разместились торговые объекты, что позволит концессионеру окупить вложения и содержать переход в надлежащем состоянии.

За порядком в обновленном переходе будет следить система видеонаблюдения.

- Это не панацея, конечно, нападениям подвергается даже переход у цирка, который успешно реконструирован более двух лет назад, - признается Вадим Кстенин. - Но концессия подразумевает, что любые последствия вандализма будут инвестором устранены. Результатом обновления перехода я доволен, особенно в сравнении с тем, что было.