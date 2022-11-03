Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассмотрел обращения избирателей в рамках недели приемов граждан по вопросам ЖКХ

фото: Воронежская областная Дума

- Статистика показала, что с начала года в общественные приемные партии поступило свыше 22 тысяч таких обращений граждан. Жителей страны волнуют в первую очередь справедливость начислений за услуги ресурсоснабжающих организаций и вопросы качества предоставления этими компаниями своих услуг, эффективность деятельности управляющих организаций. Не сходят с повестки дня и вопросы организации благоустройства дворов и придомовых территорий, — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Спикер регионального парламента также принял участие в тематической неделе приемов. Жители региона обращались по поводу качества предоставления коммунальных услуг, в том числе теплоснабжения. В ходе работы над обращениями ряд вопросов был решен положительно, подача ресурсов была оперативно восстановлена. По некоторым заявлениям были предоставлены развернутые юридические консультации, устранение ответственными организациями изложенных гражданами претензий поставлено на контроль.

Также избирателей проконсультировали по вопросам, связанным с начислением платы за вывоз ТКО, работой ТСЖ и управляющих компаний.

Окончательные итоги приемов еще будут подводиться, но некоторые промежуточные выводы можно сделать и на данный момент.

- Уже сейчас мы видим необходимость реализации новых предложений, в том числе, связанных с разработкой комплекса мер по адресной поддержке семей участников СВО, и в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, — отметил Владимир Нетёсов.

На данный момент в регионе рассматривается законодательная инициатива депутатского корпуса облдумы по установлению дополнительной меры соцподдержки лицам, которые принимают участие в боевых действиях в рамках СВО и их семьям в виде ежемесячной денежной компенсации в размере 50 процентов расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов также напомнил, что в регионе решаются вопросы, связанные с расширением мер поддержки в сфере жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан. В частности, на октябрьском заседании регионального парламента были одобрены изменения в законодательство, которыми детей-сирот освободили от внесения платы за пользование специализированным жилым помещением по договору социального найма.

Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473)277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная.

Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.