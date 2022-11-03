В 153-летие водопровода поощрили лучших сотрудников

Фото пресс-службы ООО «РВК-Воронеж»

95 работников водоканала наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. В их числе 12 сотрудников, которым присвоили звание «Лучший работник водоканала» с занесением на доску почета.

«Главной ценностью «Росводоканала» являются люди. Лучшее подтверждение тому – факт, что в водоканале «выросли» и достигли высот директор по производству, главный инженер и многие другие мои коллеги. Уверенность в работодателе как в социально ответственном партнере, который всегда готов помочь и оценить труд персонала, дает возможность сохранять стабильность и решать самые сложные задачи»,- отметил генеральный директор компании Олег Николаенко.

Высокие достижения сотрудников отмечает не только руководство компании. В октябре начальнику лаборатории качества воды Светлане Кострыкиной была объявлена благодарность президента России Владимира Путина.

«Для меня большая честь получить благодарность от президента Российской Федерации. Очень приятно, когда многолетний труд оценивает не только руководство «Росводоканала», но и на федеральном уровне. Я очень горжусь что деятельность нашей лаборатории полезна и способствует тому, что в дома воронежцев каждый день поступает чистая вода»,- рассказала Светлана Кострыкина.

Напомним, 30 октября 1869 года (по новому стилю) городской глава Степан Лукьянович Кряжов открыл первую городскую водонапорную башню, которая стала подавать речную воду в некоторые государственные учреждения и жилые дома. В 1889-му году неудовлетворительное состояние воды в реке подтолкнуло к решению пробурить первую подземную скважину на левом берегу.