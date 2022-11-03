Где принимают технику на переработку

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Теперь в 9 салонах оператора по всему городу можно сдать мелкую и среднегабаритную технику.

В контейнерах посетители оставляют ненужные или не работающие гаджеты: телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки, зарядные устройства, фитнес-браслеты и смарт-часы. Также можно принести небольшую бытовую технику: робот-пылесос, шуруповерт, кухонный комбайн, принтер, блоки питания компьютера, монитор и прочее.

«Не легко изменить своим привычкам, и начать сортировать мусор, сдавать его на переработку. Но если в городе организована доступная среда для сбора отходов, сделать это намного легче. Нужно только начать с простого. У всех дома есть техника, которой они не пользуются или ее нельзя починить. Отправляясь за новым телефоном, возьмите с собой нерабочий старый. Вы сможете утилизировать его в нашем салоне», — рассказывает Сергей Куртеев, директор МегаФона в Воронежской области.

Ежегодно в Воронеже образуется всего более 12 тысяч тонн отходов. Но на переработку отправляют только 7% от общего количества, остальное везут на полигон.

«По прогнозам экспертов международного форума отходов электроники и электроприборов (WEEE), около 5,3 млрд мобильных телефонов в мире выйдут из употребления в этом году. Если положить их друг на друга, то получится стопка высотой примерно 50 тысяч км — почти 1/8 часть пути до Луны. И, несмотря на ценные металлы и другие компоненты, пригодные для вторичной переработки, большинство из них исчезнет в шкафах, или будет выброшено на свалку. Мы хотим, чтобы больше людей относились к отходам осознанно. Правильная утилизация электрохлама позволит улучшить экологию нашего региона», — комментирует Стушков Дмитрий, коммерческий директор ООО «Ю-Терра», партнер проекта.

Адреса салонов принимающих технику на переработку в Воронеже:

-ТЦ «Аксиома», ул. Лизюкова, д. 60. С 09:00 до 20:00.

-ТЦ «Карусель», ул. Космонавтов, 27А. С 10:00 до 20:00.

-ТЦ «Солнечный Рай», ул. 20-летие Октября, 90. С 10:00 до 21:00.

-ТЦ «Дом Быта», ул. 20-летие Октября, д. 119. С 10:00 до 21:00.

-ТЦ «Максимир», пр. Ленинский, 174П. С 10:00 до 21:00.

-ТК «Южный полюс», ул. Ростовская, 58/24. С 10:00 до 21:00.

-ТЦ «Европа», пр. Ленинский, 95Б. С 10:00 до 21:00.

-ТРЦ «Московский проспект», ул. Московский проспект, д. 129/1. С 10:00 до 22:00.

-ТРЦ «Град», ул. Парковая, д.3. С 10:00 до 22:00.