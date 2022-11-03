Нововоронежский политехнический колледж стал площадкой профориентации для школьников, которые хотят работать в атомной энергетике

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Сегодня, когда Госкорпорация «Росатом» уделяет особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров, колледж ежегодно готовит для отрасли специалистов высокого уровня. Порядка 80% выпускников трудоустраиваются в атомной промышленности, больше половины работает на Нововоронежской АЭС, а сотрудники предприятия являются преподавателями учебного заведения.

В течение месяца ученики 6-11 классов из четырех школ города, а также из школ Каширского района знакомились с востребованными и перспективными профессиями, которым обучают в колледже. Уроки профмастерства и мастер-классы от атомщиков прошли для более чем 70-ти школьников по нескольким направлениям.

Направление «Неразрушающий контроль» представил сотрудник отдела дефектоскопии металов и технического контроля Нововоронежской АЭС Игорь Солонин, который в прошлом успешно окончил колледж и сегодня является наставником для молодежи. «Электромонтаж» провел педагог НВПК с многолетним стажем Татьяна Онерубова, участник AtomSkills, а также национального чемпионата по электромонтажу.

С направлением «Волонтерство» школьников знакомили и.о. директора НВПК Елена Булатова, педагоги Марина Кочеткова и Анна Гришко. К слову, сегодня в колледже широко развито волонтерское движение: с 2007 года действует волонтерская организация «Атомная республика». Эта инициатива остается актуальной и сегодня на фоне общего содействия руководства страны, регионов и профильных организаций развитию волонтерских объединений и поддержки волонтерских движений.

«У нас сегодня есть все возможности для того, чтобы познакомить школьников с профессиями, дать им попробовать сделать что-то своими руками, собрать микросхему, например, и понять, подходит им это или они будут искать себя в другом направлении. Все заявленные профессии нужны сегодня в сфере атомной энергетики. Колледж впервые участвует в таком проекте и мы очень рады, что организаторы высоко оценили нашу учебную базу и уникальные практики», - сказала и.о. директора НВПК г. Нововоронежа Елена Булатова.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС