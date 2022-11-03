"Ночь искусств"-2022 в Воронеже: коллаж по "Марусе", лепка свистулек, концерты

Оммаж по картине Киселевой "Маруся" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 ноября Воронеж присоединится к ежегодной акции «Ночь искусств». В этом году темой события станут «Наши традиции». «Комсомолка» составила путеводитель по воронежской «Ночи искусств».

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Оперный театр приглашает воронежцев на концерт «Музыка сердца». Ведущие солисты оперной труппы исполнят камерные вокальные произведения, отражающие богатство культурного наследия нашей страны. В 18.00. Вход по приглашениям, которые можно получить в кассе.

ТЕАТР ДРАМЫ

На малой сцене Кольцовского театра артисты и института искусств прочитают стихотворения и исполнят музыкальные произведения русских авторов – от Пушкина до поэтов Серебряного века. Зрители тоже смогут выйти на сцену и поделиться своими любимыми стихами. В 20.30. Вход по предварительной регистрации на сайте театра.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

В филармонии пройдет концерт, посвященный Дню народного единства. Выступят губернаторский эстрадно-духовой оркестр, вокальный ансамбль «Созвездие» и ансамбль танца «Радуга».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

В здании на Плехановской, 29 в 18.00 пройдет квест «В поисках музейного привидения», который в игровой форме познакомит с экспозицией музея. А в 19.00 состоится авторская лекция-экскурсия «Воинские традиции в русской армии» на базе выставки «Оружие восьми веков (XIV-XX вв.)».

МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО

В художественном музее имени Крамского в 15.00 пройдет мастер-класс «Коллаж по работе Елены Киселевой «Маруся». С помощью традиционной техники коллажа участники создадут свой вариант. А в 19.00 пройдет концерт гитарного оркестра «Большое баррэ» под руководством Сергея Корденко. Прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов.

ЗАМОК ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

В Дворцовом комплексе Ольденбургских приглашают на экскурсию-концерт с участием солистов филармонии «Музыка изящного века». Начало в 18.00 и 19.30.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

В Доме Тюриных в 18.00 пройдет интерактивное занятие «Домашний театр». Ребята сделают из бумаги персонажей пьесы «Кошкин дом», познакомятся с историей создания произведения и узнают интересные факты из жизни Маршака. В 19.00 юных гостей приглашают на игру с мастер-классом «Символ королевства», в ходе которой они познают азы геральдики.

Музей Бунина приглашает в 19.00 на музыкальную программу «Вечер серенад».

В доме-музее Никитина в 19.40 можно посетить пешеходную экскурсию «Под светом фонарей». В 20.00 посетителей ждут в литературной гостиной «Поэтический листопад», а в 22.00 состоится концерт «Наполним музыкой сердца».

Музей-квартира приглашает на музыкальную программу «Я люблю тебя, жизнь!». Посетители узнают о жизни и творчестве народной артистки СССР Марии Мордасовой. Откроется выставка «Мы в работе боевые!..» и пройдет концерт Любови Концовой.

В Здании мещанской управы в 21.00 состоится интерактивная викторина «Игра ума».

НЕЛЖА.РУ

Большую программу подготовил семейный парк в Нелже. Вход на мероприятия свободный.

В 18.00 в здании Земской школы откроется выставка «Петровская гравюра» из собрания музея имени Крамского. Выставка познакомит с уникальной коллекцией компьютерных копий гравюр Петровской эпохи. На выставке представлено 23 произведения, некоторые редкие и ценные листы выполнены иностранным мастерами-граверами, приглашенных Петром I, – Адрианом Шхонебеком, Питером Пикартом. Представлены оттиски, которые отразили важнейшие политические и военные события, новые формы быта, этапы развития науки и культуры, тенденции развития искусства в XVIII веке. 7+

В 18.30 в Земской школе запланирован мастер-класс Людмилы Дедовой по карачунской игрушке. Гончарный промысел существовал в селе Карачун на правом берегу реки Воронеж, что напротив Нелжи, на протяжении нескольких столетий, и занимались им практически все жители села. Участники могут не только познакомиться с уникальной коллекцией глиняной игрушки, но и сделать традиционную свистульку собственными руками. 7+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 19.15 в кафе «Тулиновъ Дача» пройдет концерт «Музыка при свечах». Солисты театра оперы и балета Алексей Тюхин (баритон) и Марина Безбородова (сопрано) в сопровождении Альбины Плотниковой (фортепиано) исполнят песни советских композиторов. В программе шлягеры Бабаджаняна («Чертово колесо», «Твои следы», «Золотое танго»), Пахмутовой («Мелодия», «Нежность»), Магомаева («Синяя вечность», «Элегия»), Колмановского, Зацепина. 7+

В 21.00 начнется программа «Тайна Сказочного леса» - обзорная экскурсия по парку с посещением Земской школы, Сказочного леса, Музейного комплекса Соколов хутор и скотного двора. 7+