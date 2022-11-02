Новая ВПС обеспечит водой растущие микрорайоны левобережной части Воронежа

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

2 ноября в Новоусманском районе губернатор Александр Гусев провел выездное совещание по строительству водоподъемной станции (ВПС-21). В нем также приняли участие заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов, руководитель регионального департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин, первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин, и.о. руководителя городского управления строительной политики Игорь Добрынин и представители подрядных организаций.

МОЩНОСТЬ СТАНЦИИ СОСТАВИТ 36 ТЫСЯЧ КУБОВ В СУТКИ

Новая водоподъемная станция будет представлена 11 артезианскими скважинами с насосными станциями в надземных павильонах. Глубина каждой скважины составит по 100 метров. ВПС обеспечат двумя резервуарами объемом 5 тысяч кубометров каждый для накопления чистой воды. Также построят станцию обезжелезивания, сооружения повторного использования воды от промывки скорых фильтров, водонапорную башню для промывки фильтров объемом 500 кубометров, канализационную насосную станцию, три площадки обезвоживания осадка. Кроме того новую насосную станцию планируют построить для подачи воды на существующую ВПС-9.

Проектная мощность ВПС-21 оставит 36 тысяч кубометров воды в сутки. Проект финансируется с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита.

Сейчас подрядчики армируют фундамент, обустраивают внутриплощадочные дороги, готовят бетонную плиту в основание и монтируют ограждение стройплощадки. Завершение работ запланировано на осень 2024 года.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

СВОЕВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Комментируя доклад подчиненных, губернатор Александр Гусев отметил своевременность возведения нового объекта и потребность в обновлении существующей ВПС-9, поскольку потребность в воде у жителей активно развивающегося левого берега будет расти.

– Там строятся огромные микрорайоны: Отрадное и Озерки. Конечно, устойчивое снабжение водой жителей – вопрос очень важный. Нашлась оптимальная схема финансирования, очень для нас выгодная – это федеральные деньги через инфраструктурные бюджетные кредиты. Фактически, мы получаем длительную рассрочку без каких-то дополнительных обременений на бюджет. По итогу мы получим масштабный проект – вложим более 3 млрд рублей. Проект технически сложный, всё-таки нужно проложить несколько десятков километров линейной части, предстоят большие работы по подъему воды на самой станции. Качество воды тут хорошее, требуется только обезжелезивание, а это – достаточно простая технология. Хороший проект и вовремя стартовал, – отметил Александр Гусев.

При этом губернатор обратил внимание участников выездного совещания на необходимость строгого соблюдения сроков реализации проекта.

ЗАДАЧА ПРЕДУПРЕДИТЬ ДЕФИЦИТ ВОДЫ

Мэр города Вадим Кстенин заверил губернатора, что вся работа идет в штатном режиме, согласно детализированному графику:

– Определены основные поставщики материалов и оборудования, законтрактовано около 1,6 млрд рублей. Поставки труб будут уже в январе следующего года. Завершается подключение площадки к электроснабжению, чтобы подрядчик мог приступить к бурению скважин. Первую планируем запустить и раскачать уже в этом году, – доложил глава города Вадим Кстенин.

Мэрия защитила несколько заявок на инфраструктурные бюджетные кредиты, из которых более 600 миллионов рублей направят на реконструкцию ВПС-9, которая будет связана водоводами с новой.

По словам главы города, комплексный подход к проведению работ позволит завершить их и запустить объекты одновременно. А значит - предупредить возникновение дефицита воды в домах левого берега.

– Кроме того, здесь на ВПС-21 имеется возможность добурить скважины и увеличить добычу воды до 50 тысяч кубометров в сутки. Это важный задел и на отдаленную перспективу, – добавил Вадим Кстенин.