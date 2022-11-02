Россияне не спешат отказываться от мессенджеров

В октябре объем трафика в будние дни с 8:00 до 18:00 увеличился на 23% относительно аналогичного периода прошлого года. Несмотря на заявления о возможных ограничениях и запретах, мессенджер не теряет популярности.

Telegram продолжает расти быстрее, на 251% к прошлогодним значениям. Его преимущественно используют для переписок, пересылки медиафайлов и просмотра новостей. Звонить пользователи по-прежнему предпочитают в WhatsApp – он лидирует среди мессенджеров по объему голосовых вызовов.

Доля Viber среди популярных мессенджеров составляет всего 2%, его трафик незначительно сократился по сравнению с прошлым годом. Приложения Signal и Tam Tam выросли на 47% и 538% соответственно, но по-прежнему занимают суммарно в общем трафике мессенджеров менее 1%.