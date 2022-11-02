Нововоронежская АЭС вошла в число региональных победителей премии #Мывместе

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Все экологические и социальные мероприятия реализованы НВ АЭС совместно с «Воронежским областным отделением Всероссийского общества охраны природы» (председатель и 75% членов которого одновременно являются работниками НВ АЭС) в рамках претворения ESG-повестки в Центрально-Черноземном регионе.

«Нововоронежская АЭС, как социально ориентированное предприятие, уделяет большое внимание проблемам охраны окружающей среды. В прошлом году станция выработала 26,95 кВт*ч, что соответствует нормам потребления 5 тысяч малых городов. Для получения такого же количества электроэнергии с помощью угольной генерации в атмосферу было бы выброшено более 17 млн тонн парниковых газов. Вполне закономерно в этом году атомная генерация признана зеленым источником энергии, способствующим переходу к безуглеродной экономике», - отметил директор НА АЭС Владимир Поваров.

Благодаря многолетнему сотрудничеству бизнеса и НКО акции нововоронежских атомщиков впечатляют размахом и многоплановостью. Обустройства «Экологического уголка» и «Аллеи атомщиков» в сквере у Нововоронежского политехнического колледжа, «Аптекарских грядок» с лекарственными растениями в Совете ветеранов. Большой вклад в процесс воспитания молодежи в духе патриотизма и ответственного отношения к охране окружающей среде вносят общественники-экологи и ветераны НВАЭС. А субботники, проводимые в водоохранной зоне реки Дон и в лесных массивах вокруг города Нововоронеж совместно с надзорными органами региона — свидетельствуют о доверии к атомной станции в качестве добросовестного Природопользователя.

Особую ценность в экологическую и социальную повестку региона вносят круглые столы и семинары по тематике устойчивого развития под руководством директора НВ АЭС Владимира Поварова, главного инженера станции Сергея Витковского и заместителя директора по управлению персоналом Олега Уразова, организуемые в Воронежской области экспертом-руководителем группы ОППкКПМ Учебно-тренировочного пункта - председателем Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы - общественным инспектором Росприроднадзора Ольгой Романовой.

«Стараемся привлечь как можно больше организаций, вузов, подрастающего поколения, горожан и волонтеров. Осуществлять такую деятельность структурными подразделениями НВ АЭС сложно, учитывая строго регламентированные обязанности. Поэтому важно, что руководство ГК «Росатом», Концерна и станции поддерживают наши экологические начинания. Проект «Город первых - город сад» - прекрасный образец объединения усилий атомной отрасли, некоммерческих организаций, экологических фондов, органов исполнительной власти, местного самоуправления, учебных учреждений, жителей и волонтеров в вопросах охраны окружающей среды и устойчивого развития. Ведь у нас всех одна цель — сохранить первозданную природу, вырастить экологически ответственное поколение и сберечь нашу планету!», - уверена Ольга Романова.

Премия #Мывместе по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина учреждена Федеральным агентством по делам молодежи РФ. Цель проекты — признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС