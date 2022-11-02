Последние новости Воронежа на 2 ноября 2022 года: начало призывной кампании, задержание экстремиста и замена крыши в сгоревшем доме

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В Воронеже в горевшем доме на улице Небольсина полностью заменят крышу. Пожар случился 31 октября. Полсотни жильцов пришлось эвакуировать. Пламя уничтожило кровлю на площади 600 квадратных метров. Большинство погорельцев отправились к родственникам. В пункт временного размещения отправили пятерых человек. Двое были госпитализированы в медучреждения – не из-за пожара, а по показаниям здоровья. Две семьи отказались от переезда и от госпитализации. После обследований дома специалистами выяснилось, что крышу придется демонтировать и делать заново. Кроме того, потребуется перестроить и сети теплоснабжения внутри дома.

Шестерых членов международной экстремистской организации задержали в трех регионах России. В региональном УФСБ отметили, что одного из них поймали в Воронеже. Силовики рассказали, что задержанные проводили собрания и распространяли радикальные вероучения, а также вербовали новых членов организации. Во время обысков по месту их жительства правоохранители изъяли религиозную литературу экстремистского содержания.

С 1 ноября в Воронежской области начался осенний призыв. Об этом сообщили в правительстве региона. В рамках нынешней кампании в армию отправят около 800 молодых жителей Воронежской области. Для сравнения: год назад призывников было гораздо больше – примерно 1200 человек. А весной 2022-го российскую армию пополнили 2800 наших земляков. 31 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что задание по частичной мобилизации в регионе выполнено. Также глава области заявил, что новобранцев осеннего призыва в зону боевых действий отправлять не будут.

На длинных ноябрьских выходных отделения МФЦ изменят график работы. В Воронеже 3 ноября многофункциональные центры закроются на час раньше обычного. Таким образом, они будут работать с 8 утра до 17 часов. Исключение составит СМАРТ-МФЦ № 1 на Центральном рынке. Его рабочий день продлится до 19.00. 4 ноября станет выходным. А 5 числа сотрудники воронежских МФЦ будут трудиться по графику обычного рабочего дня. Расписание центров в районах области можно узнать по телефону «горячей линии» 226-99-99 или на сайте mydocuments36.ru.

Об изменении графика сообщила и «Почта России». 3 ноября отделения по всей Воронежской области закроются на час раньше, чем обычно. 4 ноября будет выходным днем. А 5 ноября – обычным рабочим. Найти на карте ближайшее к вам открытое почтовое отделение или уточнить режим работы можно в мобильном приложении и на сайте pochta.ru.