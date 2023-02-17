Спортивные выходные в Воронежской области: «Лыжня России», фестиваль по чир-спорту и рыбалка на льду

Областные гонки «Лыжни России» на этот раз пройдут не в Воронеже, а в Бутурлиновке. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главным спортивным событием предстоящих выходных будут гонки «Лыжни России». На этот раз они пройдут не в Воронеже, а в Бутурлиновке. Соревнования перенесли с 11 на 18 февраля из-за отсутствия в столице Черноземья снега. По иронии судьбы после этого решения в Воронеже после метелей его навалило достаточно. Но ничего уже не перерешаешь. Гонки начнутся в Бутурлиновке на лыжероллерной трассе на улице Промышленной, 1 в 12.00. В «Лыжне России» на этот раз будут участвовать около тысячи человек.

Впрочем, «Олимпик» без соревнований на выходных не останется. В спорткомплексе на Московском проспекте, 150 19 февраля пройдут чемпионат и первенство области по спортивному ориентированию. Они стартуют в 13.00.

Сразу несколько интересных спортивных событий пройдут в воронежском спортивном центре «Гран-При» (улица Ворошилова, 1А). 18 февраля там состоится областной турнир по рукопашному бою, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Соревнования начнутся в 9.00.

А 19 февраля в «Гран-При» будет день чир-спорта. Пройдут сразу три турнира: чемпионат и первенство области и фестиваль «Dance Start». Всего там будут участвовать 650 прекрасных девушек.

Также три турнира состоятся в выходные в шахматно-шашечном центре на улице Фридриха Энгельса, 34. Два из них – профильные. 18 февраля завершатся всероссийские соревнования по шахматам «Воронеж 2023», начнутся финальные партии в 17.00. Также 18 и 19 февраля будет проходить чемпионат ЦФО по шахматам среди женщин. Представительницы прекрасного пола будут соревноваться до 24 февраля. У них партии всю неделю стартуют в 11.30.

Еще один турнир будет необычным для шахматного клуба. 18-19 февраля там пройдет первенство и чемпионат области по спортивному бриджу. Юные любители «карточных шахмат» начнут играть в 10.00, их умудренные опытом коллеги – в 14.00.

Два турнира по дзюдо будут проходить 18 и 19 февраля в спортзале СДЮСШОР № 33 (Бульвар Победы, 17Б). Сперва начнутся поединки в рамках межрегиональных соревнований. Бои второго тура центрального дивизиона «Детская Лига Дзюдо «Триумф Energy» и в субботу, и в воскресенье стартуют в 10.00. А финальные соревнования по дзюдо XXI Спартакиады учащихся Воронежской области 2022-2023 года среди юношей и девушек (2007-2008 г.р.) состоятся 19 февраля. Начнутся они в 11.30.

Соревнования по еще одному виду единоборств состоятся 19 февраля в Панино. В райцентре на улице Красная Площадь, дом 15А пройдет первенство области по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет. Поединки начнутся в 11.00.

Силачи будут состязаться 18 февраля в Воронеже. В физкультурно-оздоровительном комплексе (ул. Димитрова, д.2в, корп. 1) пройдет Кубок области по пауэрлифтингу (жим). Соревнования начнутся в 9.00.

Не заскучают и любители игровых видов спорта. 18 и 19 февраля в зале спорткомплекса «Центральный» (улица Студенческая, 17) пройдут игры второго тура чемпионата России по гандболу среди женских команд первой лиги. Стартуют они в 15.30.

Также 18 и 19 февраля в учебно-спортивном комплексе на улице Средне-Московской, 72 состоятся игры в рамках Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций «ЛокоБаскет-Школьная лига». Начнутся они в 10.00.

А еще 18 и 19 февраля на левом берегу Воронежского водохранилища в районе Морской школы завершится чемпионат России по ловле рыбы на мормышку со льда. В нем участвуют и мужчины, и женщины. И в субботу, и в воскресенье они начнут демонстрировать свое мастерство в 9.00.

А в пригородном селе Ямное Рамонского района 18 и 19 февраля состоятся областные соревнования по фигурному катанию. Они пройдут на ледовой арене «Алмаз» на улице Спортивная, 24. Фигуристы начнут показывать свои программы в 10.00.