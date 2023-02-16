«Время архитектурных скандалов прошло»: чиновник - о строительстве многоэтажки в центре Воронежа

Новостройка появится во дворе между проспектом Революции и улицей Театральной Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежцы выступили против строительства нового многоэтажного дома во дворе исторического центра города – на проспекте Революции, 51а. Напомним, здесь предлагается возвести 6-этажное элитное здание на 20 квартир.

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков, сказал, что понимает опасения жителей соседних домов:

- Они привыкли к сложившемуся укладу, естественно, никому не хочется, чтобы во дворе дома появился еще один. В то же время владельцы участка, которые являются добросовестными приобретателями, имеют право построить там. Другой вопрос – как организовать сам процесс. Можно по-тихому получить необходимые разрешения и построить, что хочешь. А можно пойти путем, которым пошел владелец участка, инициировав публичный конкурс.

Руководитель департамента выразил уверенность, что время громких градостроительных конфликтов постепенно уходит и сейчас «хулиганским способом возвести что-то в центре города практически невозможно». По мнению чиновника, организовать конкурс было правильным решением.

- Когда мы работали в составе жюри, то задавали много вопросов конкурсантам не про архитектуру, хотя и про нее – тоже. Мы просили показать, как будут организованы пожарные проезды, доступ жителям соседних домов, какие дополнительные преференции они получат?

Напомним, предложенные проекты предусматривают создание публичных зон, например, детских площадок, доступных для жителей всех окрестных домов. Что касается опасений жителей за сохранность старых зданий во время строительства, то на этапе разработки проектно-сметной документации застройщик обязан провести все экспертизы.