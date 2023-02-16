Игорь Артамонов: В первую очередь мы постарались помочь с ремонтом инженерных сетей и социальных учреждений

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Регион взял шефство над этим муниципалитетом и помогает в его восстановлении. В ходе встречи подвели итоги совместной работы за 2022 год и поговорили о планах на будущее.

В прошлом году в Володарском районе липецкие специалисты восстановили – 29 котельных, четыре объекта водоснабжения и четыре школы. «В первую очередь мы постарались помочь с ремонтом инженерных сетей и социальных учреждений, чтобы в школах и детсадах было безопасно, тепло и уютно», – прокомментировал губернатор.

В течение 2022 года Липецкая область помогала Володарскому району с коммунальной техникой, регион отправлял учебники и методическую литературу в местные школы. Гуманитарную помощь предоставляли малые и крупные липецкие предприятия.

Руководитель Володарского района выразил особую благодарность за помощь, которую оказали липецкие медики. Бригада из 12 специалистов несколько недель работала в муниципалитете. Врачи обследовали почти две тысячи детей, которые долгое время не получали регулярной медицинской помощи.

«Родители очень благодарны липецким врачам, которые тщательно обследовали детей. Многие заболевания выявили на очень ранней стадии, когда их можно легко вылечить. Медики до сих пор с нами на связи и при необходимости консультируют маленьких пациентов», – рассказал Сергей Юзвинкевич.

В этом году Липецкая область продолжит помогать Володарскому району. Сейчас специалисты региона ремонтируют школу. Закончить планируют к осени. Начали реконструировать детские площадки. В работе четыре объекта. На двух участках вместо изношенных и устаревших элементов скоро появятся новая горка, качели, лавочки, качалки и тренажёры. Ещё на двух площадках, расположенных на территориях детских садов, для комфорта детей будут установлены теневые навесы.

В 2023 году в Володарском районе липецкие строители продолжат восстанавливать объекты социальной инфраструктуры и инженерные сети. В муниципалитете нужно отремонтировать ещё три школы и детский сад, восстановить повреждённый водопровод. Губернатор сообщил, что липецкие специалисты будут оказывать методическую помощь володарским коллегам в подготовке документации для участия в федеральных конкурсах по благоустройству. «У Липецкой области большой опыт, мы регулярно побеждаем в таких проектах. Будем делиться опытом с коллегами, рассказывать, как правильно оформлять заявки, чтобы у них было ещё больше возможностей для преображения района», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.