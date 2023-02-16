Нововоронежская АЭС открыла экспозицию, посвященную войне в Афганистане

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На стендах выставочного комплекса Информационного центра НВ АЭС размещены фотографии участников боевых действий, награды, предметы военной связи и химзащиты, штабные карты, книги.

В рамках памятных мероприятий в атомграде прошел митинг у Памятного камня на аллее Звезды Славы с возложением цветов. Лидер нововоронежского сообщества «афганцев» Андрей Стадников, ветераны боевых действий Александр Шемонаев и Виктор Руденко провели встречи со школьниками Нововоронежа.

«Нам важно хранить память о значимых событиях истории своей страны. Афганская война является здесь важной вехой. Наши ветераны заслужили почет и уважение. А когда они делятся воспоминаниями с молодежью, получается живая связь поколений. Такая информация в наше непростое время укрепляет веру в могущество и славу России», – подчеркнул заместитель директора НВ АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Возглавляемое работником УТЦ Андреем Стадниковым нововоронежская общественная организация «Боевое содружество» объединяет 250 человек, воевавших в Афганистане и других «горячих точках». На Нововоронежской АЭС и подрядных организациях в настоящее время трудится 31 «афганец». Они и стали первыми посетителями экспозиции, отметив, по просьбе организаторов, специальными флажками на карте места базирования своих подразделений.

Большой вклад в сохранение памяти об Афганской войне внес ветеран боевых действий, сапер мотострелкового полка, ныне главный редактор газеты НВ АЭС «Рабочий атом» Виктор Руденко, который является автором-составителем и редактором четырех книг. На открытии он представил свой сборник воспоминаний воронежцев, участников боевых действий «Афган: война без линии фронта».

Акция завершилась встречей в Совете ветеранов Нововоронежской АЭС. «Афганцы» получили возможность в неформальной обстановке пообщаться и вспомнить события, участниками которых они являлись.

Справка

Война с участием советских войск в Афганистане длилась с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года. Через нее прошли свыше 620 тысяч военнослужащих, 15052 солдат и офицеров погибли, 417 пропали без вести, 53753 получили ранения. В боевых сражениях участвовали 132 нововоронежца. Среди не вернувшихся с поля боя - выпускник средней школы № 4 Нововоронежа, пограничник Юрий Чикачев. 15 февраля в нашей стране является Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС