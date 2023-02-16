Игорь Артамонов: Благодарим Президента России за высокую оценку нашей работы

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Президент России Владимир Путин принял участие в открытии ряда медицинских учреждений в регионах страны, в том числе в Липецкой области. Церемония прошла в режиме видеосвязи. Глава государства отметил, что в целом по стране ещё предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причём от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов.

«Для этого мы реализуем профильный национальный проект «Здравоохранение», с 2021 года запустили региональные программы модернизации первичного звена. Именно за счёт этих ресурсов построена часть открываемых сегодня объектов. Всего за прошедшие два года этими программами были охвачены более десяти тысяч объектов первичного звена здравоохранения, были отремонтированы здания больниц, поликлиник, возведены новые корпуса, закуплена техника, оборудование и автотранспорт. В текущем году работа по программам модернизации будет, безусловно, продолжена», – сказал Владимир Путин.

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Участвовавшая во встрече с Президентом РФ вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 2022 году в стране отмечено снижение смертности на 22%. Липецкая область была отмечена в числе регионов, показавших лучшие результаты по снижению младенческой смертности.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что за последние несколько лет, несмотря на эпидемиологическую ситуацию и экономические вопросы, развитие медицинской инфраструктуры продолжалось. Так благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» для населения стали доступны более 3,6 тысячи медицинских объектов.

«В 2023 году предусмотрено создание еще более 1,2 тысячи объектов здравоохранения. Из них более 900 ФАПов, 170 врачебных амбулатории, 34 поликлиники (из них шесть детских). Также в 2023 году планируем 27 крупных объектов. Из них семь корпусов онкодиспансеров, 12 детских больниц, детский реабилитационный центр мирового уровня», – подчеркнул Михаил Мурашко.

Затем министр, находясь в новом хирургическом корпусе онкодиспансера, представил Президенту России объекты, построенные в Липецкой области. Перед этим вместе с губернатором он оценил возможности оперблока. Здесь девять операционных, больше трёх тысяч единиц высокотехнологичного оборудования. Врачи смогут проводить около семи тысяч операций в год, в том числе малоинвазивных, несколько таких липецкие онкологи уже сделали.

Президент спросил, насколько врачи готовы работать с передовым оборудованием и хватает ли медицинских кадров в онкодиспансере. Как сообщил главный врач медучреждения Сергей Шинкарёв, специалисты регулярно повышают квалификацию в ведущих федеральных центрах, а укомплектованность персоналом почти стопроцентная – 937 человек. Средняя зарплата врачей в липецком онкодиспансере – 110 тысяч рублей.

Руководитель региона Игорь Артамонов подчеркнул, что новый оперблок позволит полностью закрыть потребность региона в высокотехнологичных операциях. Представляя Президенту России два других объекта – детскую поликлинику в Липецке и женскую консультацию и детскую поликлинику в Чаплыгине – Игорь Артамонов отметил, что оба здания возвели всего за год. Это положительно оценил Владимир Путин.

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Возможности новой детской поликлиники в Липецке в ходе своей рабочей поездки оценил министр здравоохранения России. Вместе с Игорем Артамоновым Михаил Мурашко посмотрел, насколько хорошо оснащено медучреждение – здесь почти 3,5 тысячи единиц нового оборудования, современная лаборатория, дневной стационар. Весной на базе поликлиники планируют открыть Центр восстановительного лечения и медицинской реабилитации, где смогут получать помощь не только пациенты, прикреплённые по месту жительства, но и все липецкие дети, которым это необходимо.

«За последние несколько лет мы построили и отремонтировали большое количество медучреждений. Это позволило значительно повысить качество оказания медицинской помощи населению. Разумеется, мы продолжим эту работу. В ближайшие годы нам предстоит построить ещё ряд объектов. У нас есть планы по возведению хирургического корпуса областной детской больницы, достроим больницу в Добром. Это серьёзные задачи, с которыми мы будем справляться во взаимодействии с федеральным центром», – подытожил губернатор.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.