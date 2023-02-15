Дети военнослужащих Нацгвардии будут бесплатно питаться в школах Воронежа

фото: Воронежская городская Дума

Ряд вопросов обсудили депутаты в ходе заседания Воронежской городской Думы, прошедшего 15 февраля под председательством Владимира Ходырева.

ИТОГ РАБОТЫ КСП ЗА 5 ЛЕТ

Сначала с докладом выступила председатель муниципальной Контрольно-счетной палаты Елена Литвинчук. Она сообщила об основных изменениях в Воронеже, которые стали результатом совместной работы структуры с мэрией и Думой Воронежа. По итогам проверок, КСП внесла более 1000 предписаний и представлений. Практически все они были исполнены. Устранено нарушений на 7 млрд 850 млн рублей, 430 человек привлечено к дисциплинарной ответственности, 23 - к административной. 346 материалов направили в правоохранительные органы. Также было принято 1025 новых нормативно-правовых актов и документов.

фото: Воронежская городская Дума

Затем Елена Литвинчук кратко рассказала об изменениях, которые с 2018 по 2022 год произошли в социальных сферах Воронежа. Она пояснила, что одним из наиболее значимых результатов, например, в сфере культуры был тот факт, что по представлению КСП внесли изменение в региональную профильную программу и выделили финансирование на капитальный ремонт семи городских клубов и ДК. В частности, обновили городской Дворец культуры. В 2023 году еще на 11 млн рублей благоустроят прилегающую к нему территорию. При этом Елена Литвинчук справедливо заметила, что еще остаются объекты, которые требуют внимания городских властей..

фото: Воронежская городская Дума

О СПОРТШКОЛАХ И ДЕТСКОМ ОТДЫХЕ

Отметила руководитель контрольно-счетной палаты заметную работу горадминистрации в плане оснащения библиотек и школ искусств книгами и музыкальными инструментами, в том числе и в рамках нацпроекта «Культура». Также за последние три года в Воронеже значительно обновили спортшколы. На сегодняшний день в работе еще три объекта. В этом году реконструируют ДК «Юбилейный». На эти цели будет выделено 110 млн рублей.

КСП ежегодно контролирует питание в школах и детских садах. Литвинчук отметила, что благодаря системной работе, грубые нарушения носят единичный характер и, как правило, они не отражаются на качестве питания детей.

По словам Елены Литвинчук, значительное внимание КСП уделяло вопросам строительства и благоустройства. Снизилось количество нарушений, связанных с завышением расценок. Проблему удалось решить во взаимодействии со строительным блоком администрации. Невозможно не заметить и результаты реформы городского транспорта. Также была усовершенствована правовая база по итогам контроля сферы размещения ярмарок и НТО в Воронеже - найден здравый баланс между интересами города и предпринимателей.

Депутаты горДумы переизбрали председателя Контрольно-счетной палаты. 30 из 30 депутатов в тайном голосовании продлили полномочия Елены Литвинчук.

фото: Воронежская городская Дума

ДОБАВИЛИ ДЕНЕГ НА ДОРОГИ

Парламентарии увеличили расходную часть бюджета Воронежа 2023 года. Как следует из документа, дефицит вырастет почти на 1 млрд рублей – с сегодняшних 1,109 до 2,108 млрд. При этом значительно увеличатся расходы по ряду статей – общая их сумма в итоге составит 40,204 млрд рублей.

Таким образом выросли ассигнования на оплату услуг по организации приема, проживания и питания беженцев, находящихся в пунктах временного размещения.

Почти 863 млн рублей добавят на развитие дорожного хозяйства в Воронеже. Таким образом сумма с 5,4 млрд рублей вырастет до более 6,4 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на проектирование и строительство дороги по ул. Загоровского, на содержание улично-дорожной сети, ремонт тротуаров, содержание ливневки и др.

фото: Воронежская городская Дума

НОВАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ

Согласовали депутаты еще одну меру поддержки для детей военнослужащих, состоящих в войсках Национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в специальной военной операции в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Школьники с 1 по 11 класс будут получать бесплатное питание в образовательном учреждении. Кроме того, семьи получат льготы по плате за присмотр и уход за детьми в детских садах. Ранее такая мера предоставлялась детям мобилизованных военнослужащих и контрактников-добровольцев.

Ирина Шабанова